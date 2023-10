MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL 2023

Orège est spécialisé dans le développement à façon, la fabrication et la commercialisation de procédés et de matériels destinés au traitement des boues, des effluents industriels résiduaires et des eaux usées. L'eau, ainsi régénérée, peut être réutilisée pour des usages industriels ou reversée en milieu naturel. L'activité de la société s'adresse essentiellement aux industriels des secteurs de la pétrochimie, de la papeterie, de l'agroalimentaire, de la métallurgie et de la municipalité. La répartition géographique du CA est la suivante : France et Union européenne (4,4%), Royaume Uni (66,8%) et Etats-Unis (28,8%).

Secteur Services et équipements environnementaux