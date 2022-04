OREGE : résultats annuels 2021 et perspectives

Voisins Le Bretonneux, le 29 avril 2022 – 18h00

RESULTATS ANNUELS 2021 ET PERSPECTIVES

___________________________________________________________________

Informations financières résumées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 21 avril 2021.

Les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)

En k€ - normes IFRS 2021



2020



Variation Chiffre d'affaires 2 264 2 006 +13% Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel -3 149 -3 334 Autres charges d'exploitation : Fabrication, sous-traitance -1 073 -980 Frais de déplacements et de missions -604 -532 Charges locatives et d’entretien -422 -431 Autres charges d’exploitation -957 -1 334 Dotations aux dépréciations -55 -511 Dotations aux amortissements



-500



-744



Total des charges opérationnelles nettes - 6 760 - 7 866 -14% Résultat opérationnel -4 496 -5 860 -23% Résultat financier -108 -1 563 Impôts sur les résultats - - Résultat net -4 604 -7 423 -38%

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’élève à 2 264 k€, à comparer à 2 006 k€ en 2020 (+13%).

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 14% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse a été obtenue essentiellement grâce aux mesures prises pendant la pandémie de Covid pour optimiser la base des coûts d'Orège toujours d’actualité. Par ailleurs, cette baisse est aussi attribuable à de moindres charges d’amortissement et à des effets de change favorables de la livre sterling et du dollar américain par rapport à l'euro.

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2021, la trésorerie du Groupe Orège s’élève à 374 k€ (403 k€ au 31 décembre 2020).

Les dettes financières s’élèvent à 28 494 k€, dont 26 631 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (à fin 2020 : 23 423 k€, dont 20 909 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire). Depuis fin 2021, une nouvelle avance en compte courant d’actionnaire d’un montant de 3 322 k€ a été engagée avec Eren Industries et cette avance devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour l’année 2022.

Perspectives

Impact de la pandémie sur l’activité

A partir du second semestre 2021, la plupart des contraintes liées à la pandémie ont été levées ou ont disparues, permettant notamment aux équipes Orège de se déplacer quasi normalement en Europe et aux États-Unis. Orège anticipe aussi de pouvoir retourner au Japon l’été prochain. Nous considérons que les derniers projets signés et encore gelés depuis le début de la pandémie devraient être exécutés en 2022.

Aux Etats-Unis, nous commençons à voir les bénéfices de la reprise d’activité avec l’exécution en cours d'un projet signé en 2021 dans le Wisconsin et avec la signature récente d'un deuxième projet en Caroline du Sud. Ces deux projets devraient générer environ 1000 k$ de chiffre d’affaires sur 2022.

Au Royaume-Uni, les 2 solutions achetées fin 2021 par Scottish Water via son partenaire WGM restant à livrer sur 2022, l’ont bien été sur T1 comme prévu, générant environ 600 k€ de chiffre d'affaires.

Par ailleurs, Orège vient de signer son premier contrat de vente d’une solution à une nouvelle « water company » pour un montant d'environ 300 k€.

Enfin, les activités de développement commercial et d'exécution de projets dans les autres territoires progressent comme anticipé.

Chaînes d'approvisionnements perturbées

Conflit entre la Russie et l'Ukraine

La pression mondiale sur les chaînes d'approvisionnements déjà perceptible en 2021 se poursuit et est renforcée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En 2021 Orège avait initié la fabrication d'un certain nombre de solutions en prévision d'une montée en puissance de l'activité, et dispose donc d’un stock de solutions prêtes à être livrées.

Orège vient par ailleurs de sécuriser la fabrication d'un nombre supplémentaire de solutions.

Ainsi, le Groupe Orège n'anticipe pas de contrainte significative pour son activité en 2022. Par contre, nous restons vigilants par rapport à l’activité en 2023 et au-delà.

A titre d’exemple, pour les commandes récemment initiées, le prix de l'acier inoxydable a augmenté de 50 %. En conséquence, le Groupe Orège est en train de repenser sa statégie de détermination de prix de vente de ses solutions.

Orège présentera au marché un point d’activité courant juin 2022 à une date qui sera communiquée prochainement.

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2021 sera disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.orege.com) à partir du 5 mai 2022.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

Contact Orège : Information financière – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72

