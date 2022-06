Communiqué de presse

Voisins-le-Bretonneux, le 15 Juin 2022-18H

Oddo BHF initie la couverture de Orège

ODDO BHF est un groupe financier Européen indépendant issu de banques familiales française, allemande et suisse.

Le groupe offre à ses clients en France, en Allemagne, en Suisse et partout dans le monde, des solutions, produits et conseils durables et sur-mesure dans les domaines de la banque privée, de la gestion d'actifs et de la banque de financement et d'investissement, selon le principe de « faire de chaque jour une opportunité ».

Oddo BHF vient d’initier la couverture d’Orège avec une étude intitulée “ L’acteur qui fait briller la boue“.

La note d’initiation de couverture, publiée le 31/05/2022 par Oddo BHF, est accessible sur le site d’Orège www.orege.com, dans la rubrique “Investisseurs – Communication financière“ (note disponible en français et en anglais).

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE - www.orege.com

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physicochimiques et rhéologiques. En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multi récompensée, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l’année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

