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    OREGE   FR0010609206

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Orege : Document AMF CP. 2023DD887237

03/03/2023 | 18:10
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2023DD887237

02 mars 2023

FR0010609206 - DD155430

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Pascal Gendrot, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OREGE

LEI : 969500RXF62TC04Z7S84

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010609206

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.4027 Euro

VOLUME : 45 431.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.4027 Euro

VOLUME : 45 431.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Orège SA published this content on 03 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 March 2023 17:09:03 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 -
Capitalisation 18,7 M 19,8 M -
VE / CA 2022 12,8x
VE / CA 2023 6,81x
Nbr Employés 33
Flottant 16,1%
Graphique ORÈGE
Durée : Période :
Orège : Graphique analyse technique Orège | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORÈGE
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Dernier Cours de Clôture 0,37 €
Objectif de cours Moyen 1,00 €
Ecart / Objectif Moyen 170%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pascal Gendrot Chief Executive Officer, MD & Director
George Gonsalves COO, Chief Financial & Administrative Officer
Pâris Mouratoglou Chairman
Patrice Capeau Scientific Director
Corinne Dromer Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ORÈGE-28.29%20
WASTE MANAGEMENT-5.13%61 223
REPUBLIC SERVICES, INC.0.11%40 810
TETRA TECH, INC.-3.31%7 472
CLEAN HARBORS, INC.19.44%7 371
GEM CO., LTD.5.52%5 825