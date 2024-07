Communiqué de presse

Voisins Le Bretonneux, 8 juillet 2024 (08h00)

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Orège annonce que Monsieur Pascal Gendrot, fondateur de la Société et Vice-Président du Conseil d'administration, a décidé de démissionner de son mandat d'administrateur pour se consacrer à de nouveaux projets.

Le Conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :

Monsieur Pâris Mouratoglou, Président

Monsieur Gabriel Schreiber

Monsieur David Corchia

Eren Groupe représentée par Madame Caroline Bernd

Eren Industries représentée par Madame Marina Strabach

Madame Corinne Dromer

Cette décision s'accompagne de la cession par Monsieur Pascal Gendrot des 3.252.441 actions représentant 6,43 % du capital et 4,98 % des droits de vote de la Société à l'actionnaire majoritaire de la Société, Eren Industries. Post-cession, Eren Industries détient 85,93 % du capital et 89,99 % des droits de vote de la Société.

Pascal Gendrot continuera d'œuvrer aux côtés d'Eren pour contribuer au développement de la technologie SLG et des solutions permettant entre autres d'accroître la production de biogaz et de biométhane de ces clients, et pour développer et mettre en œuvre des synergies entre Orège et les autres sociétés du Groupe Eren œuvrant sur les marchés du biométhane et de la biomasse. Il apportera aussi son expertise pour la gestion et le développement de la propriété intellectuelle d'Orège

* * *

A propos d'Orège

Orège, acteur de l'économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues. Filiale d'EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

202662732_1