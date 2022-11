Orège vend à Severn Trent Water trois solutions destinées à améliorer les performances de digestion anaérobique et la production de biogaz

OREGE VEND A SEVERN TRENT WATER

TROIS SOLUTIONS DESTINÉES A

AMELIORER LES PERFORMANCES DE

DIGESTION ANAÉROBIQUE ET

LA PRODUCTION DE BIOGAZ

Voisins-le-Bretonneux, le 14 Novembre 2022

Orège a le plaisir d’annoncer sa première vente de 3 solutions containérisées de conditionnement et d’épaississement des boues à Severn Trent Water pour un montant d’environ un million d’euros.

A l’issue de 8 mois de location sur 3 stations d’épuration du groupe Severn Trent Water, les performances des solutions d’Orège ont été pleinement validées. Celles-ci améliorent significativement les performances d’épaississement des boues et leurs caractéristiques, permettant ainsi une nette augmentation de la capacité de traitement des digesteurs anaérobiques et de production de biogaz.

Pascal Gendrot, Directeur Général d’Orège a déclaré :

« Notre technologie et nos solutions innovantes permettent notamment d’accroître la production de biogaz des stations d’épuration. Elles ont été développées et trouvaient déjà leur justification économique (avec des retours sur investissements courts) dans un contexte de prix bas de l’énergie. La crise énergétique mondiale et les prix élevés du gaz et de l’électricité accentuent aujourd’hui encore plus leur performance économique. Nous sommes ravis d’avoir vendu nos premières solutions dédiées au « boost de digestion » au Groupe Severn Trent, véritable partenaire d’Orège qui figure parmi les Water Utilities les plus innovantes et vertueuses du marché britannique »

Jon Kendall, Manager de l’équipe «Bioresources» de Severn Trent Water a déclaré :

« Ces trois projets ont clairement démontré les apports des solutions développées par Orège en améliorant la capacité de traitement des digesteurs. Cette mise en œuvre a notamment permis une augmentation de la production d’énergie “verte“. Ces solutions Orège qui sont faciles à implémenter et à exploiter ont dès les premiers jours de leur mise en œuvre, généré une amélioration significative des performances des digesteurs et celles-ci furent encore améliorées dans le temps grâce au travail d’optimisation continue ».

Comme annoncé dans le communiqué du 21/10/2022, ces 3 solutions containérisées SLG-F fabriquées pour Severn Trent Water seront bien mises en œuvre avant la fin de cette année 2022.

Cette avant-première en termes de valorisation des boues pourrait être répliquée sur d’autres sites de Severn Trent Water, avec d’autres Water Utilities au Royaume Uni ou prochainement dans d’autres pays européens.





A propos de Severn Trent

Severn Trent Water est la deuxième plus grande Water Utility au Royaume Uni pour le traitement des eaux usées de plus de huit millions d’habitants dans la région des Midlands.

Severn Trent Water s’est engagé sur un triple objectif carbone : bilan carbone équilibré, large déploiement d’énergies renouvelables et gestion d’une flotte de véhicules 100% électriques d’ici 2030.

Les stations d’épuration de Severn Trent produisent déjà des énergies renouvelables à l’aide d’éoliennes et de panneaux solaires. Elles mettent également en œuvre la digestion anaérobique des boues ou leur co-digestion avec des déchets verts, au travers de plus de 100 digesteurs déployés.

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues. Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro- alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN : FR

0010609206 – OREGE - www.orege.com.

