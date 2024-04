Voisins Le Bretonneux, le 30 avril 2024 – 8h00

RESULTATS ANNUELS 2023

NOUVELLE ORIENTATION VERS LA PRODUCTION DE BIOMETHANE ET DEVELOPPEMENT DE SERVICES AUX INDUSTRIELS

Informations financières résumées pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Comptes consolidés arrêtés par le conseil d’administration en date du 25 avril 2024

(Les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)

En k€ - normes IFRS 2023



2022



Variation Chiffre d'affaires 1 259 3 468 -64% Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel -3 682 -3 574 Autres charges d'exploitation : Fabrication, sous-traitance et variation des stocks -1 440 -1 435 Frais de déplacements et de missions -894 -873 Charges locatives et d’entretien -590 -508 Autres charges d’exploitation -1 377 -1 432 Dotations aux dépréciations -284 88 Dotations aux amortissements



-847



-467



Total des charges opérationnelles nettes - 9 114 - 8 201 +11% Résultat opérationnel -7 855 -4 733 +66% Résultat financier -2 332 -1 475 Impôts sur les résultats - - Résultat net -10 187 -6 208 +64%

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 1 259 k€, confirmant une baisse anticipée par rapport à 2022.

Charges opérationnelles

Le total des charges opérationnelles est en hausse de 11% par rapport à l’exercice précédent qui reflète essentiellement une hausse des dotations aux amortissements et aux dépréciations principalement liées à une remise en état et un transfert d’unités du stock en immobilisations dans le cadre de l’évolution vers des prestations de services (cf. Evolution vers un business modèle de services aux industriels et aux municipalités).

Financement et Trésorerie

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe Orège s’élève à 627 k€ (450 k€ au 31 décembre 2022).

Les dettes financières s’élèvent à 45 803 k€, dont 45 002 k€ au titre des avances en compte courant d’actionnaire (à fin 2022 respectivement : 36 513 k€ et 35 144 k€). Depuis fin 2023, une nouvelle avance de 1 600 k€ a été engagée avec Eren Industries. Cette nouvelle avance, cumulée avec le solde de 4 545 k€ de l’avance précédente non utilisé au 31 décembre 2023, devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l’intégralité des besoins en financement pour 2024. L’échéance de remboursement de ces avances en compte courant a été repoussée au 31 décembre 2027.

Point d’étape sur la nouvelle orientation stratégique vers la production de biométhane

Orège a développé des solutions innovantes pour augmenter la production de biogaz et de biométhane à partir des boues de stations d'épuration, avec des essais fructueux réalisés sur le site de Worcester en Grande-Bretagne en 2023 avec Severn Trent, une des principales « Water Companies ». Comme annoncé précédemment, Severn Trent et Orège ont présenté les résultats de ces essais en novembre dernier à Manchester lors du salon “European Biosolids & Bioresources Conference“ et confirmé l’observation d’une augmentation de 38% de la production de biogaz au cours de la 1ère phase des essais.

Ces résultats seront présentés en juin avec Severn Trent aux Etats-Unis à la « Residuals & Biosolids Conference » de la Water Environment Federation (WEF) ainsi qu’au prochain congrès de l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) à Quimper.

Orège a mis en place une équipe dédiée « biogaz » et poursuit ses investissements dans le développement des équipements dédiés à la production de biogaz. La réalisation de plusieurs essais en 2024 a pour objectif de s’assurer du caractère réplicable des résultats dans divers environnements et de passer les différentes étapes d’industrialisation du procédé.

Aujourd’hui, 2 unités restent en activité sur le site de Worcester dans le cadre d’un contrat de location et les discussions se poursuivent avec plusieurs Water Companies.

En Italie le contrat avec BrianzAcque à Monza est en cours de déploiement (chiffre d’affaires attendu 0,8 M€ pour une solution d’épaississement des boues avant digestion). D’autres contrats potentiels sont toujours en discussion avec plusieurs municipalités.

De plus, au-delà du marché de la digestion des boues municipales, Orège souhaite explorer les autres secteurs du marché de la méthanisation. Des essais sur des effluents d’élevage et des biodéchets sont programmés en 2024.

Selon l’European Biogas Association (EBA), on dénombrait en Europe 18 200 installations de méthanisation en 2019, représentant une production de 63 000 GWh de biogaz, la production des STEP municipales en Europe ne représentant que 6% de la production totale (Source rapport IEA 2020).

Evolution vers un business modèle de services aux industriels et aux municipalités

Orège, ayant jusqu’ici adopté un modèle commercial axé sur la vente d'équipements aux municipalités, fait face à de nombreux défis liés à des cycles de vente longs et des procédures d'appels d'offres de marchés publics complexes. En conséquence, Orège entend développer, en parallèle, son activité de prestation de services en proposant des unités mobiles d'épaississement et de déshydratation avec une promesse de performance grâce à sa technologie SLG.

Cette offre, qui consiste à louer des unités mobiles, avec ou sans opérateur, aux municipalités et aux industriels pour des durées flexibles, est déjà appliquée, comme en témoigne la location d'unités mobiles en service au Royaume-Uni, pour satisfaire des besoins urgents sans investissement initial pour le client.

Elle permettra de répondre à des arrêts de processus planifiés, de s’adapter aux fluctuations des productions industrielles ou encore d’externaliser la gestion du traitement des boues, et fournira, pour Orège, des revenus récurrents et plus prévisibles.

Cette stratégie demandera un investissement de moyen et long terme ; un test sera facilité à court terme par l’utilisation du stock d’équipements existant.

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2023 sera disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.orege.com) à partir du 30 avril 2024.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

Contact Orège : Information financière – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72







