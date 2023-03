La Bourse suisse met sous enquête Orell Füssli

Zurich (awp) - SIX, par l'entremise de son organe de régulation SIX Exchange Regulation (SER), a ouvert une enquête à l'encontre d'Orell Füssli. Le régulateur reproche au groupe zurichois actif dans l'édition, la librairie et l'impression de sécurité une éventuelle violation des prescriptions en matière de publicité événementielle.

Dans un communiqué diffusé vendredi, SER précise avoir recueilli suffisamment d'indices quant à une possible violation de la réglementation et avoir ouvert ce jour sur cette base des investigations. Orell Füssli n'aurait pas respecté les règles concernant la publicité "ad hoc" et celles liées à la publication de faits susceptibles d'influencer les cours.

vj/al