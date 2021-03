Orell Füssli a accru son bénéfice net l'an dernier

Zurich (awp) - Touché par les effets de la pandémie de coronavirus, Orell Füssli est toutefois parvenu à étoffer son profit net. Le groupe zurichois actif dans l'édition, la librairie et l'impression de sécurité a vu son bénéfice net bondir à 15 millions de francs suisses, contre 10,9 millions un an auparavant, malgré des ventes et un résultat opérationnel en repli.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est contracté de 8% à 218,6 millions de francs suisses, a annoncé mercredi Orell Füssli. Outre un environnement de marché difficile attribuable à la crise sanitaire, la baisse reflète aussi la cession d'une activité de la filiale Zeiser en 2019 ainsi qu'au report de commandes dans le domaine de l'impression de sécurité.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est également contracté, passant en l'espace d'un an de 18,1 à 14,1 millions de francs suisses, soit une marge de 6,6%. Ajusté des éléments exceptionnel, il s'est inscrit à 14,2 millions, contre 19,7 millions douze mois auparavant.

Orell Füssli explique la hausse du bénéfice net du fait d'effets fiscaux favorables ainsi que du résultat financier. A la lumière de la performance opérationnelle en repli, le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale du 11 mai prochain de verser un dividende réduit de moitié à 3 francs suisses par action au titre de l'exercice sous revue.

Les propriétaires du groupe devront également élire un nouveau président du conseil d'administration en la personne de Martin Folini, candidat à la succession d'Anton Bleikolm, lequel a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat à la tête de l'organe de surveillance. Celui-ci comptera en outre un nouveau membre à compter de janvier 2022, Johannes Schaede étant proposé à l'élection.

Evoquant l'exercice en cours, le groupe zurichois juge extrêmement difficile d'établir des prévisions du fait de la pandémie de coronavirus. Tablant sur un repli des ventes dans l'essentiel de ses trois secteurs d'activités, Orell Füssli anticipe un recul de son chiffre d'affaires en 2021. La marge Ebit devrait quant à elle demeurer à un niveau à un chiffre en pourcentage.

vj/jh