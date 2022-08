Orell Füssli augmente recettes et rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - Le groupe Orell Füssli, actif dans l'édition, la librairie et l'impression de sécurité, est parvenu à légèrement augmenter son chiffre d'affaires et sa profitabilité sur les six premiers mois de 2022. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction table sur une amélioration des ventes.

Au premier semestre, l'entreprise zurichoise a vu ses recettes totales grapiller 0,9% sur un an à 100,3 millions de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 15,6% à 7,4 millions, selon un le rapport semestriel publié vendredi.

La marge opérationnelle s'est du coup améliorée d'un point de pourcentage à 7,6% et le bénéfice net part du groupe est ressorti à 6,7 millions, en hausse de 17,5% comparé au premier semestre 2021.

L'acquisition des éditions hep, annoncée début juillet, va avoir un effet positif sur la rentabilité du groupe en seconde partie d'année, a précisé la direction dans une lettre aux actionnaires. Les objectifs pour l'ensemble de 2022 ont donc été légèrement révisés à la hausse.

Orell Füssli table désormais sur une "légère progression" du chiffre d'affaires annuel et une marge Ebit stable, sans plus de précision.

