Orell Fuessli AG est une société basée en Suisse qui est engagée dans l'impression de billets de banque et de sécurité, les systèmes industriels pour l'individualisation des documents de sécurité et des produits de marque, ainsi que dans la vente au détail de livres. La société diversifie ses activités en trois segments : l'impression de sécurité, les systèmes industriels et la vente de livres au détail. La division Impression de sécurité se concentre sur la production de billets de banque et de documents de haute sécurité tels que les cartes d'identité et les passeports. La division fournit également des services de conseil et de contrats qui développent des équipements et des systèmes industriels pour des solutions d'impression de sécurité. Les systèmes industriels comprennent la production et la distribution d'équipements utilisés pour la sérialisation des documents de sécurité. La division fournit également des solutions logicielles pour la traçabilité des documents pendant la production. Le secteur de la vente au détail de livres est engagé dans la vente de livres et de produits similaires en Suisse alémanique. Le segment opère également en tant que boutique en ligne.