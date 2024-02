Orell Fuessli Holding AG est une société holding basée en Suisse, active dans le secteur de l'impression de billets de banque et de sécurité, des systèmes industriels pour l'individualisation des documents de sécurité et des produits de marque, ainsi que dans la vente au détail de livres. La société diversifie ses activités en trois segments : La division Atlantic Zeiser, la division Security Printing et la division Book Retailing, ainsi que les activités des sociétés d'édition. La division Atlantic Zeiser fabrique des équipements et des systèmes industriels pour l'impression numérique et l'encodage de billets de banque, de passeports et de documents de sécurité, de cartes plastiques et d'emballages. La division Security Printing s'occupe de l'impression de sécurité et produit des billets de banque, entre autres. La division Book Retailing couvre les activités des librairies et des boutiques Internet de la société. Les sociétés d'édition de la société publient des livres de non-fiction sur tous les sujets pertinents pour la Suisse.