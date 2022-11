Orell Füssli prévoit d'ouvrir de nouvelles filiales l'an prochain

Zurich (awp) - Le libraire Orell Füssli, qui exploite actuellement 49 boutiques, va poursuivre son expansion l'an prochain. Ces trois à cinq prochaines années, il est réaliste de tabler sur un total de 60 filiales, a déclaré la directrice distribution Simona Pfister dans une interview à la Sonntagszeitung.

"Quelques emplacements" sont déjà garantis pour l'an prochain, a ajouté la directrice. Même si une grande partie du chiffre d'affaires est réalisée avec les livres commandés, elle croit au concept des filiales: lorsqu'on va y chercher un livre commandé, on peut s'y laisser inspirer par l'assortiment en librairie.

Durant la pandémie, la lecture a regagné en popularité et la tendance reste légèrement haussière actuellement. Dans l'ensemble, la branche a cependant perdu un quart de son chiffre d'affaires ces dix dernières années. Selon Mme Pfister, c'est dû principalement à une plus grande offre de loisirs, au divertissement alternatif avec les média sociaux ou les services de streaming, ainsi qu'à la concurrence de l'étranger avec notamment Amazon.

La directrice a indiqué qu'Orell Füssli ne prévoit pas d'augmentations de prix cette année. Il n'y a pas eu non plus d'augmentations l'an dernier, a-t-elle assuré. La hausse des prix du papier notamment rend la situation difficile, mais, les clients achètent des livres à l'avance avant le pic des ventes de noël et ils peuvent ainsi profiter des prix plus bas du papier.

tv/rp