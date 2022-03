Orell Füssli rachète la librairie Barth dans la gare de Zurich

Zurich (awp) - Le groupe d'impression et de librairie Orell Füssli s'est porté acquéreur d'Alfred Barth, située dans la galerie marchande de la gare centrale de Zurich. Suite à la transaction, effectuée dans le cadre d'un plan de succession, l'entreprise familiale continuera d'opérer sous sa propre raison sociale.

"En plus du bail à loyer, nous reprendront également l'ensemble des collaborateurs aux conditions actuelles", a assuré Pascal Schneebeli, directeur général (CEO) et administrateur d'Orell Füssli, cité jeudi dans un communiqué. Le groupe zurichois coté sur SIX compte déjà dans son escarcelle huit librairies opérant sous des marques très ancrées localement, comme Rösslitor à St-Gall ou encore Stauffacher à Berne.

Cette acqisition, dont les contours financiers n'ont pas été révélés, porte à douze le nombre de points de vente d'Orell Füssli dans le canton, dont sept en ville de Zurich.

buc/ol