Orexo AB est une société suédoise active dans l'industrie pharmaceutique. Elle se concentre principalement sur le développement de nouveaux médicaments brevetés en combinant des substances documentées avec des technologies, et sur les nouveaux traitements des maladies respiratoires et inflammatoires. La société possède quatre produits commercialisés, plusieurs projets développés en partenariat, ainsi que trois programmes de développement. Les produits enregistrés de la société sont les suivants Abstral pour le traitement de la douleur du cancer, vendu par ProStrakan Group plc en Europe, aux Etats-Unis et au Canada ; le somnifère Edluar, vendu par Meda aux Etats-Unis et au Canada ; ainsi que deux produits pour le diagnostic de l'Helicobacter pylori qui sont commercialisés par la filiale, Kibion AB. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales : Pharmacall AB, Noster System AB, Orexo UK et Pharmakodex Ltd, entre autres. En décembre 2013, Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd (KHK), qui détient les droits de licence pour Abstral, a commencé à le lancer au Japon.

Secteur Produits pharmaceutiques