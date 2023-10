Orezone Gold Corporation a annoncé les résultats de son étude de faisabilité de la phase II de l'expansion et de la mise à jour de la durée de vie de la mine (" étude 2023 ") pour sa mine d'or Bomboré, détenue à 90% et située dans le centre du Burkina Faso. Bomboré a atteint la production commerciale de son usine d'oxyde de phase I en décembre 2022, qui a fonctionné avec succès au-dessus de sa capacité nominale pour produire 76 783 oz d'or à un coût de maintien tout compris ("AISC") de 1 006 $/oz vendues au cours du premier semestre 2023. L'expansion prévue à Bomboré d'un taux de traitement de 5.9 millions de tonnes par an (?Mtpa ?) à 10.3Mtpa permettra une augmentation significative de la production d'or à un faible coût d'investissement différentiel.

La construction de la nouvelle usine autonome de traitement des roches dures, d'une capacité de 4,4 millions de tonnes par an, permettra à Bomboré de produire en moyenne 209 000 oz par an à un coût d'investissement moyen de 1 121 $ l'oz. La première production d'or de l'usine de roche dure est prévue pour le troisième trimestre de 2025. Faits saillants de l'étude Bomboré 2023 (au prix de base de l'or de 1 750 $/oz) : VAN 5% après impôts de $635.9 millions avec un retour sur investissement rapide, durée de vie de la mine de 11.3 ans avec une production d'or totalisant 2.11Moz, exploitation conventionnelle à ciel ouvert avec un faible taux de découverture de moins de 2:1, coûts d'investissement de la phase II de l'usine de roche dure de $167.5 millions et production d'or annuelle moyenne de 231 000oz au cours des trois premières années complètes après l'expansion à un CSIA de $1 081/oz.