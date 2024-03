Orezone Gold Corporation est une société minière aurifère basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés aurifères au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, en se concentrant sur le projet aurifère Bombore (mine d'or de Bombore ou projet Bombore), qu'elle détient à 90 %. Le projet Bombore est une mine d'or à ciel ouvert située à environ 85 kilomètres à l'est de la capitale Ouagadougou. Le projet Bombore contient des ressources d'oxyde à creusement libre reposant sur des ressources de sulfure à plus haute teneur.

Secteur Or