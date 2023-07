ORG Technology Co., Ltd, anciennement ORG Packaging Co., Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement de technologies intelligentes. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la recherche, le développement, la conception, la fabrication et la distribution de produits d'emballage métallique pour boissons. La société distribue ses produits principalement sur le marché national, avec pour principaux marchés l'est, le sud et le centre de la Chine.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier