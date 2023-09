OrganiGram Holdings Inc. exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, Organigram Inc (Organigram) et Laurentian Organic Inc. La société se concentre sur la production de cannabis cultivé en intérieur pour les patients et les consommateurs adultes à des fins récréatives au Canada. Organigram est un producteur autorisé de produits à base de cannabis et d'extraits. Elle fabrique également des bonbons à mâcher infusés au cannabis au Canada. La société produit du cannabis pour les patients et les consommateurs adultes à des fins récréatives. Organigram a développé et acquis un portefeuille de marques légales de cannabis à usage récréatif pour adultes, dont Edison, Big Bag O' Buds, SHRED, SHRED'ems, Monjour, Laurentian, Tremblant Cannabis et Trailblazer. Organigram exploite des installations à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Lac-Superieur, au Québec, ainsi qu'une usine de fabrication d'édibles à Winnipeg, au Manitoba. Son portefeuille de marques du Québec comprend Tremblant Cannabis, marque artisanale, et Laurentian. Organique Laurentien Inc. est un producteur autorisé de cannabis et de produits dérivés du cannabis au Canada.

Secteur Installations et services en soins de santé