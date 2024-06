Ce second investissement du fonds Jupiter renforce l’accès européen d’Organigram, y compris au marché à forte croissance de l’Allemagne Faits saillants : Parallèlement à l’investissement, Organigram et Sanity Group ont signé un nouvel accord d’approvisionnement pour inclure des volumes nettement plus élevés et l’intention de travailler ensemble à la commercialisation des marques et de la propriété intellectuelle (PI) d’Organigram en Allemagne. L'investissement a pris la forme d’un billet convertible non garanti combiné à une participation minoritaire dans Sanity Group. Organigram est habilité à nommer un représentant au conseil d’administration de Sanity Group.

Organigram Holdings Inc. (NASDAQ : OGI) (TSX : OGI), (la « société » ou « Organigram »), l’un des principaux producteurs agréés de cannabis, est heureux d’annoncer son premier investissement stratégique majeur visant à accroître sa présence sur le marché européen du cannabis. En utilisant les recettes de son fonds commun d’investissement stratégique Jupiter, la société a décidé d’investir 14 millions EUR (~21 millions CAD) initialement constitués de 11,5 millions EUR via un billet convertible non garanti et de 2,5 millions EUR pour acheter des participations aux fondateurs et actionnaires existants de Sanity Group, fournissant à la société une participation minoritaire dans l'entreprise berlinoise de cannabis Sanity Group GmbH (« Sanity » ou « Sanity Group »). En outre, la société peut avancer 3 millions EUR supplémentaires (~4,5 millions CAD) en tant que seconde tranche du billet convertible non garanti pour les opportunités futures à saisir par Sanity sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.

Sanity s’est rapidement imposé comme un leader sur le marché allemand du cannabis, où elle maintient un solide réseau de distribution avec plus de 2 000 pharmacies travaillant avec environ 5 000 médecins en Allemagne. Sanity détient actuellement environ 10 % du marché allemand du cannabis médical, où sa marque médicale, avaay, occupe la deuxième place et affiche une croissance impressionnante des revenus depuis les récentes réformes juridiques concernant la légalisation partielle du cannabis récréatif à usage adulte en Allemagne. En outre, Sanity participe actuellement à un programme pilote suisse de cannabis récréatif dans le canton de Bâle, avec un magasin opérationnel et un plan d’expansion de sa présence dans le commerce de détail en Suisse. Au cours des prochains mois, Sanity devrait investir dans des canaux de distribution propriétaires lui fournissant ce qu’il estime être un avantage concurrentiel qui s'appuie sur les nouveaux consommateurs médicaux qui entrent sur le marché.

L’investissement de la société élargit également l’accord d’approvisionnement annoncé précédemment entre Organigram et Sanity Group. Jusqu’à ce qu’Organigram obtienne la certification UE-BPF dans son site de production de Moncton, Sanity Group s’est engagé à acheter des volumes annuels de fleurs séchées nettement plus élevés en vertu du nouvel accord. Une fois qu'Organigram aura obtenu la certification UE-BPF à Moncton, Sanity Group transférera son engagement annuel d’achat d’Organigram à un pourcentage de son assortiment global d’offres de fleurs pour le marché européen. Organigram prévoit d’achever son audit final UE-BPF avant la fin de l’année civile. En outre, le nouvel accord commercial prévoit, sous réserve des termes et conditions, des voies par lesquelles Organigram peut lancer ses marques, ses produits et sa PI de premier plan sur le marché allemand.

« Une présence pertinente en Allemagne et en Europe est essentielle pour atteindre nos ambitions de devenir un chef de file mondial du cannabis. Nous croyons qu’après le Canada, l’Allemagne deviendra l’un des marchés les plus prometteurs avec un modèle juridique national », déclare Paolo De Luca, responsable de la stratégie, Organigram. « Avec son programme évolutif pour le cannabis médical et sa récente légalisation limitée pour la consommation récréative, l’Allemagne pourrait éventuellement adopter un cadre complet pour le cannabis à usage adulte. Cette opportunité de croissance est amplifiée par l’évolution positive de la réglementation dans plusieurs juridictions européennes voisines où Sanity Group étend sa présence. »

« Notre investissement dans Sanity Group nous permet d’avoir une solide présence européenne. Organigram bénéficie de l’expertise et des connaissances de Sanity sur le marché allemand et, à l’avenir, sur d'autres marchés européens. Cela a le potentiel de fournir une voie pour nous permettre de lancer nos propres marques et notre PI via le vaste réseau de distribution de Sanity. Cette relation renforce également notre génération de revenus en Europe grâce à un accord commercial considérablement élargi », déclare Beena Goldenberg, directrice générale d’Organigram.

« Nous sommes ravis de réaliser ce financement stratégique avec Organigram, qui a toujours prouvé être un chef de file sur le marché hautement concurrentiel et réglementé du cannabis au Canada », déclare Finn Hansel, cofondateur et directeur général, Sanity Group. « Grâce à son engagement en faveur d'une R&D, d'une innovation et d'un développement produit responsables, notamment grâce à sa relation avec British American Tobacco (BAT), nous pensons avoir choisi un partenaire qui nous aidera à devenir un leader sur les marchés européens en pleine expansion », conclut-il.

Les marchés allemand et européen du cannabis

L’industrie allemande du cannabis s'apprête à connaître une expansion notable à la suite des réformes juridiques du cannabis récréatif adoptées le 1er avril 2024. Selon les estimations BDSA, le marché allemand devrait générer environ 1,5 milliard USD des ventes totales en 2024, et atteindre ~3,7 milliards USD d’ici 2027. Cette croissance remarquable est tirée par une augmentation de 30 à 50 % des prescriptions de cannabis médical depuis le 1er avril 2024, un résultat probable des changements du cadre réglementaire qui ont peut-être accéléré la transition des consommateurs du marché illicite au profit du marché légal. Les progrès de l’industrie du cannabis en Allemagne devraient également créer un effet domino, qui pourrait façonner les paysages économiques, réglementaires, de santé publique et culturels à travers l’Europe. Le succès de l’industrie du cannabis en Allemagne pourrait servir de catalyseur pour une approche plus unifiée et progressive de la légalisation et de la réglementation du cannabis à travers le continent.

Logique stratégique et opportunités potentielles

Établit une présence européenne pertinente pour Organigram par le biais d’une entreprise régionale de cannabis de premier plan, présente sur de multiples marchés.

Organigram bénéficie de l’expertise et des connaissances de Sanity sur le marché allemand et, à l’avenir, sur d'autres marchés européens.

Fournit une opportunité pour Organigram de lancer ses propres marques et sa PI en Europe à travers le vaste réseau de distribution de Sanity.

Renforce la génération de revenus européens d’Organigram grâce à un accord commercial élargi assorti d’une amélioration des conditions et des engagements.

D’autres opportunités d’investissement peuvent permettre à Organigram d’augmenter son billet convertible non garanti et sa position de propriété dans Sanity Group.

Détails de l'investissement

L’investissement initial de 14 millions EUR se compose de 11,5 millions EUR structurés sous la forme d’un billet convertible non garanti (le « Billet ») émis par Sanity Group en tant que bailleur de fonds et de 2,5 millions EUR de titres de participation déjà émis achetés aux actionnaires existants.

Le Billet génère 10 % d’intérêt annuel payé en nature pour un minimum de trois ans et est convertible à un rabais sur le prix établi par le prochain financement qualifié de Sanity Group dans la catégorie d’actions de rang le plus élevé (actuellement la série B).

Organigram possède une option, sous réserve de certaines modalités et conditions, d’investir 3 millions EUR supplémentaires dans des conditions sensiblement identiques à celles du Billet, ce qui porterait son investissement total à 17 millions EUR.

L’utilisation des recettes par Sanity comprend des investissements dans diverses initiatives qui devraient lui donner accès à plus de 100 000 patients, et de l’aide à l’expansion du projet pilote de cannabis récréatif dans les régions concernées.

Parmi les investisseurs précédents de Sanity Group figurent BAT, Casa Verde Capital (Snoop Dog), Will.i.am (Black Eyed Peas), Navy Capital, Scooter Braun et Alyssa Milano, entre autres.

À propos d’Organigram Holdings Inc.

Organigram Holdings Inc. est une société cotée sur le NASDAQ Global Select Market et la TSX dont la filiale en propriété exclusive Organigram Inc. est un producteur agréé de cannabis, de produits dérivés du cannabis et de produits comestibles infusés de cannabis au Canada.

Organigram se concentre sur la production de cannabis de haute qualité pour les consommateurs récréatifs adultes, ainsi que sur le développement de partenariats commerciaux internationaux pour étendre la présence mondiale de la société. Organigram a également développé et acquis un portefeuille de marques de cannabis récréatif pour adultes, dont Edison, Holy Mountain, Big Bag O’ Buds, SHRED, SHRED’ems, Monjour, Laurentian, Tremblant Cannabis et Trailblazer. Organigram exploite des sites de production à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Lac-Supérieur, au Québec, avec un site de fabrication de produits comestibles à Winnipeg, au Manitoba. La société est réglementée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis (Canada).

À propos de Sanity Group

Basé à Berlin, Sanity Group a vocation à améliorer la qualité de vie des gens grâce à l’utilisation de cannabinoïdes et du système endocannabinoïde. En plus des produits pharmaceutiques, l’accent est également mis sur le bien-être et les produits cosmétiques qui utilisent des cannabinoïdes. Créé à Berlin en 2018 par Finn Age Hänsel, Sanity Group comprend Vayamed et AVAAY Medical (cannabis médicinal), Endosane Pharmaceuticals (investissement minoritaire dans les produits pharmaceutiques finis) et VAAY (bien-être). À proximité de Francfort, Sanity Group exploite également une installation de stockage d’extraits et de fleurs de cannabis. De plus amples informations sont disponibles sur sanitygroup.com/press.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives. Les informations prospectives peuvent souvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifier », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « anticiper », « penser » ou des variantes de ces mots et expressions, ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient » et « pourront » se produire. Les informations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent provoquer un écart sensible entre les résultats, les événements, la performance ou les accomplissements réels d’Organigram et de Sanity Group et les attentes actuelles ou les résultats, la performance ou les accomplissements exprimés ou suggérés dans les informations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Les risques, les incertitudes et d’autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces informations prospectives : les conditions réglementaires et de marché applicables en Allemagne et dans d’autres marchés européens à l’avenir, la capacité de conclure des conditions liées à toute possibilité future de licence et de marque en Allemagne, la réception des approbations et consentements réglementaires et des actionnaires requis périodiquement et les facteurs et risques décrits dans le formulaire d’information annuel le plus récent de la société, le rapport de gestion et d’autres documents de la société déposés sur SEDAR+ (voir www.sedarplus.ca) et déposés auprès de la Securities and Exchange Commission sur EDGAR (voir www.sec.gov). Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces informations et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront ou qu'ils se produiront dans les délais indiqués. Les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont faites à la date du présent communiqué et la société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

