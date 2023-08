Organogenesis Holdings Inc. est une société de médecine régénérative qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions pour les marchés du traitement avancé des plaies et de la médecine chirurgicale et sportive. Elle propose un portefeuille de produits de biomatériaux bioactifs et acellulaires dans le domaine des soins avancés des plaies et des produits biologiques chirurgicaux, y compris l'orthopédie et la colonne vertébrale. Ses produits de soins avancés des plaies comprennent l'Apligraf pour le traitement des ulcères veineux de la jambe et des ulcères du pied diabétique (UPD), le Dermagraft pour le traitement des UPD, le PuraPly AM comme barrière antimicrobienne pour divers types de plaies, et les couvertures de plaies Affinity, Novachor et NuShield pour traiter une variété de tailles et de types de plaies. Ses produits de médecine sportive comprennent NuShield pour les applications chirurgicales dans la réparation des tissus mous, et Affinity, Novachor et PuraPly AM pour la gestion des plaies ouvertes dans le cadre chirurgical. Elle propose ses produits à une gamme de clients du secteur de la santé, notamment des hôpitaux, des centres de traitement des plaies et des cabinets médicaux.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale