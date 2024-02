Organon & Co. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour la santé féminine, de médicaments biosimilaires et de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et dermatologiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments pour la santé des femmes (25,6%) : contraceptifs (marques Nexplanon, NuvaRing, CerazetteTM, Marvelon et Mercilon), médicaments destinés à la santé reproductive des femmes (Follistim, ElonvaTM et Ganirelix Acetate Injection) et médicaments destinés au traitement des hémorragies post-partum ; - médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires (25,6%) ; - médicaments pour le traitement des maladies respiratoires (16%) ; - médicaments pour le traitement des douleurs, des pathologies de l'os et des maladies de la peau (13,2%) ; - médicaments biosilimaires (6,7%) : destinés au traitement des maladies auto-immunes (Hadlima, Brenzys et Renflexis) et des maladies oncologiques (Aybintio et Ontruzant) ; - autres (12,9%). A fin 2021, le groupe dispose de 6 sites de production implantés au Brésil, au Royaume Uni, en Belgique, aux Pays Bas, en Indonésie et au Mexique. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (21,9%), Europe et Canada (27,6%), Chine (14,8%), Asie-Pacifique (18,6%), Amérique latine-Moyen Orient-Russie-Afrique (13,4%) et autres (3,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques