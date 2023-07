Organon & Co. et Samsung Bioepis Co. Ltd. ont annoncé que HADLIMA, un biosimilaire d'Humira (adalimumab), est maintenant disponible pour les patients aux États-Unis.

Comme Humira, HADLIMA est disponible en haute concentration sans citrate (100 mg/ml) et en basse concentration avec citrate (50 mg/ml) afin d'offrir aux patients une continuité de soins sans faille. HADLIMA est un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF) indiqué pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, d'arthrite juvénile idiopathique, d'arthrite psoriasique, de spondylarthrite ankylosante, de maladie de Crohn, de colite ulcéreuse et de psoriasis en plaques. Les patients traités avec des produits à base d'adalimumab, y compris HADLIMA, courent un risque accru de développer des infections graves pouvant entraîner une hospitalisation ou le décès.

Cessez de prendre HADLIMA si un patient développe une infection grave ou une septicémie. Surveillez étroitement les patients pour détecter l'apparition de signes et de symptômes d'infection pendant et après le traitement par HADLIMA, y compris le développement éventuel d'une tuberculose chez les patients dont le test de dépistage de l'infection tuberculeuse latente s'est révélé négatif avant l'instauration du traitement. Des cas de lymphome et d'autres tumeurs malignes, parfois mortelles, ont été signalés chez des enfants et des adolescents traités par des inhibiteurs du TNF, y compris des produits à base d'adalimumab.

Voir les informations de sécurité supplémentaires ci-dessous. HADLIMA (une boîte comprenant deux stylos préremplis ou deux seringues préremplies) est disponible au prix catalogue (coût d'acquisition en gros) de 1 038 $, ce qui représente une remise de 85 % par rapport au prix catalogue d'Humira, afin de permettre un accès élargi aux patients. Le biosimilaire de l'adalimumab de Samsung Bioepisacos (également connu sous le nom de SB5, commercialisé sous différents noms de marque en dehors des États-Unis) est disponible dans 24 marchés à l'échelle mondiale depuis 2018 et s'appuie sur une vaste expérience clinique dans le domaine des affections rhumatologiques, dermatologiques et gastro-entérologiques.

SB5 a également été évalué dans plus de 20 études en situation réelle, incluant les données de plus de 5 100 patients. HADLIMA est un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale (TNF) indiqué pour : Polyarthrite rhumatoïde : HADLIMA est indiqué, seul ou en association avec le méthotrexate ou d'autres antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) non biologiques, pour réduire les signes et les symptômes, induire une réponse clinique majeure, inhiber la progression des lésions structurelles et améliorer la fonction physique chez les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active. Arthrite juvénile idiopathique : HADLIMA est indiqué, seul ou en association avec le méthotrexate, pour réduire les signes et les symptômes de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire modérément à sévèrement active chez les patients âgés de 2 ans et plus.

Rhumatisme psoriasique : HADLIMA est indiqué, seul ou en association avec des DMARD non biologiques, pour réduire les signes et les symptômes, inhiber la progression des lésions structurelles et améliorer la fonction physique chez les patients adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif. Spondylarthrite ankylosante : HADLIMA est indiqué pour réduire les signes et les symptômes chez les patients adultes atteints de spondylarthrite ankylosante active. Maladie de Crohnacos : HADLIMA est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohnacos modérément à sévèrement active chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus.

Colite ulcéreuse : HADLIMA est indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active chez les patients adultes. L'efficacité de HADLIMA n'a pas été établie chez les patients qui n'ont pas répondu ou qui ont été intolérants aux inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF). Psoriasis en plaques : HADLIMA est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et lorsque d'autres traitements systémiques sont médicalement moins appropriés.

HADLIMA ne doit être administré qu'aux patients qui feront l'objet d'une surveillance étroite et de visites de suivi régulières auprès d'un médecin.