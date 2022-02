Organon acquiert les droits des contraceptifs Marvelon® et Mercilon®, en République populaire de Chine, notamment à Hong Kong et à Macao, et s'engage à acquérir les droits de ces contraceptifs au Vietnam

L'acquisition s'insère immédiatement dans la suite d'offres d'Organon en matière de contraception et permet de bâtir de solides assises pour la santé des femmes dans le monde entier

Organon (NYSE : OGN) annonce aujourd'hui l’acquisition des droits de Bayer AG des contraceptifs hormonaux combinés oraux, Marvelon® et Mercilon®, en République populaire de Chine, notamment à Hong Kong et à Macao, et la conclusion d’un accord d’acquisition des droits de ces contraceptifs au Vietnam. Marvelon et Mercilon sont des contraceptifs oraux déjà détenus, fabriqués et commercialisés par Organon. Ils sont vendus sur ordonnance sur 20 autres marchés. En acquérant les droits de ces contraceptifs sur ces marchés, Organon obtient la pleine propriété mondiale (sauf en Corée du Sud). L'accord d'acquisition des droits au Vietnam qui devrait être finalisé au premier semestre 2022 est soumis aux conditions préalables usuelles, notamment aux autorisations réglementaires.

« Il s'agit d'une opportunité importante pour Organon alors que nous cherchons à développer notre portefeuille en matière de contraception et à renforcer davantage nos offres aux femmes dans toutes les régions du monde grâce à un développement commercial stratégique », déclare Susanne Fiedler, directrice commerciale chez Organon. « Grâce à Marvelon et à Mercilon en République populaire de Chine, notamment à Hong Kong et à Macao, et potentiellement au Vietnam, nous atteindrons sur ces marchés plus de femmes qui recherchent des options de contraception et nous les aiderons à avoir le choix dans un domaine de santé qui leur tient à cœur. »

Marvelon est actuellement disponible en vente libre en République populaire de Chine. Marvelon et Mercilon sont disponibles en vente libre à Hong Kong et à Macao. Marvelon et Mercilon sont à ce jour disponibles et vendus sur ordonnance au Vietnam. Les deux contraceptifs ont été acquis par Bayer AG sur ces marchés auprès de Merck & Co., Inc. en 2014 dans le cadre de la vente par Merck & Co.de l'activité des soins aux consommateurs. Marvelon et Mercilon ne sont pas disponibles aux États-Unis.

À propos Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société internationale de soins de santé issue d'une scission de Merck, société connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. L'entreprise possède plus de 60 médicaments et produits destinés à divers domaines thérapeutiques. La gamme de produits de santé d'Organon, principalement axée sur la santé génésique et comprenant aussi des produits biosimilaires en pleine expansion et un noyau stable de médicaments établis, assure de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans des occasions d'innovation et de croissance future dans la santé des femmes. De plus, Organon étudie des possibilités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques cherchant à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, dans l'État du New Jersey, jouit d'une présence mondiale avec une vaste couverture géographique, de capacités commerciales de premier ordre et emploie environ 9 000 personnes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site http://www.organon.com et vous connecter sur LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs d'Organon

À l'exception des informations historiques, ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la sphère de sécurité du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment, mais sans s'y limiter, des déclarations sur les attentes de la direction concernant l'acquisition par Organon de Marvelon et Mercilon, (y compris le calendrier et les résultats de ceux-ci), la capacité d'Organon à développer son portefeuille en matière de contraception, sa capacité à renforcer ses offres et à atteindre plus de femmes. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de mots tels que « espère », « s'attend », « potentiel », « a l'intention », « anticipe », « prévoir », « pense », « cherche », « estime », « pourra » ou des mots ayant un sens similaire. Ces déclarations sont fondées sur les croyances et les attentes actuelles de la direction d'Organon et sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques ou les incertitudes se concrétisent, les résultats réels sont susceptibles de différer concrètement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, une incapacité à mettre en œuvre une stratégie de développement commercial, une incapacité à obtenir l'approbation réglementaire pour une telle acquisition au Vietnam, une incapacité à réaliser des bénéfices suite à l'acquisition de Marvelon et Mercilon ou suite à toute autre acquisition ; les conditions générales de l'industrie et de la concurrence ; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 et l'émergence d'autres variants ; l'impact de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et dans le monde ; les tendances mondiales orientées vers la maîtrise des coûts des soins de santé ; les avancées technologiques ; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire ; la capacité d'Organon à prévoir avec précision ses résultats et performances financiers futurs ; la capacité d'Organon à savoir prévoir avec précision les conditions futures du marché ; les difficultés ou les retards de fabrication ; l'instabilité financière de l'économie mondiale et du risque souverain ; les difficultés à développer et maintenir des relations avec les contreparties commerciales ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Organon et des autres protections pour les produits innovants ; et les risques de litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou d'actions réglementaires.

Organon ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs peuvent être consultés dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10 et les rapports trimestriels subséquents sur formulaire 10-Q, disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante (www.sec.gov).

