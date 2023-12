Communiqué officiel de ORGANON & CO.

Organon devient l’unique distributeur et promoteur d’Emgality® (galcanezumab) et de RAYVOW™ (lasmiditan) en Europe, en s’appuyant sur une solide expertise commerciale dans les troubles du système nerveux central Cet accord vient élargir le portefeuille européen de produits d’Organon dans une pathologie qui touche principalement les femmesi

Organon (NYSE : OGN), société mondiale de soins de santé spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé un accord avec Eli Lilly and Company (Lilly) pour devenir l’unique distributeur et promoteur des médicaments contre la migraine Emgality® (galcanezumab) et RAYVOW™ (lasmiditan) en Europe.1

Emgality, un anticorps monoclonal humanisé antagoniste du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), est indiqué pour la prophylaxie de la migraine chez les adultes souffrant d’au moins quatre jours de migraine par mois. RAYVOW est un agoniste des récepteurs 5-HT 1F de la sérotonine, premier de sa catégorie, approuvé pour le traitement aigu de la phase céphalique des crises de migraine, avec ou sans aura, chez l’adulte.

« Cet accord de commercialisation s’inscrit parfaitement dans la gamme de traitements du système nerveux central d’Organon dans notre portefeuille de marques établies et il renforce surtout notre offre aux femmes, qui sont touchées de manière disproportionnée par la migraine », déclare Kevin Ali, directeur général d’Organon. « Notre solide expertise commerciale et notre expérience avérée dans ce domaine thérapeutique nous permettront de proposer ces traitements importants à un plus grand nombre de patients en Europe qui en ont besoin. »

______________________ 1 RAYVOW™ est commercialisé et distribué aux États-Unis sous le nom de REYVOW

La migraine est la troisième maladie la plus répandue dans le mondei, provoquant des maux de tête récurrents modérés à sévères, souvent accompagnés d’autres symptômes débilitants, notamment des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière et au sonii, qui peuvent affecter négativement la vie quotidienne d’un individu, notamment sa vie de famille, sa carrière, son éducation, ses relations et ses revenusiii. Cette maladie est trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et constitue l’une des principales causes d’invalidité chez les femmes.iv

« Lilly s’engage à aider les personnes souffrant de migraine, une maladie neurologique débilitante », déclare Ilya Yuffa, vice-président exécutif d’Eli Lilly and Company et président de Lilly International. « Nous sommes convaincus que cette collaboration avec Organon permettra à un plus grand nombre de personnes en Europe d’avoir accès à nos traitements innovants contre la migraine. »

Selon les termes de l’accord, Organon deviendra le seul distributeur et promoteur d’Emgality et de RAYVOW en Europe. Lilly restera titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabriquera les produits destinés à la vente.

Le montant total à verser à Lilly comprend un paiement initial de 50 millions de dollars et des paiements intermédiaires basés sur les ventes. Cette transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024, après examen par les autorités nationales compétentes.

À propos d’Emgality®

Emgality est un anticorps monoclonal qui se lie sélectivement au peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) et a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en novembre 2018.

Indications et utilisation dans l’UE :

Indications thérapeutiques : Emgality est indiqué pour la prophylaxie de la migraine chez les adultes qui ont au moins 4 jours de migraine par mois. Posologie et mode d’administration : Emgality doit être prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la migraine.

Posologie : la dose recommandée est de 120 mg de galcanezumab injectés par voie sous-cutanée une fois par mois, avec une dose de charge de 240 mg comme dose initiale. Les patients doivent être informés qu’ils doivent s’injecter la dose manquée dès que possible, puis reprendre le traitement mensuel. Le bénéfice du traitement doit être évalué dans les 3 mois suivant le début du traitement. Toute décision de poursuivre le traitement doit être prise au cas par cas. Il est ensuite recommandé de régulièrement évaluer la nécessité de la poursuite du traitement.

Mode d’administration :

Voie sous-cutanée.

Le patient peut s’auto-injecter le galcanezumab en suivant le mode d’emploi. Le galcanezumab doit être injecté par voie sous-cutanée dans l’abdomen, la cuisse, l’arrière du bras ou la région fessière. Après une formation, les patients peuvent s’auto-injecter le galcanezumab si un professionnel de santé le juge approprié. Des instructions complètes pour l’administration sont données dans la notice.

À propos de RAYVOW™ (lasmiditan)

RAYVOW est un traitement oral qui se lie aux récepteurs 5-HT 1F avec une grande affinité et qui est approuvé par l’EMA pour le traitement aigu de la phase céphalique des crises de migraine, avec ou sans aura, chez l’adulte. Ses effets thérapeutiques dans le traitement de la migraine sont probablement médiés par des effets agonistes sur les récepteurs 5-HT 1F ; cependant, le mécanisme précis n’est pas connu. RAYVOW n’est pas indiqué pour le traitement préventif de la migraine. RAYVOW peut être prescrit aux patients en doses orales de 50 mg, 100 mg et 200 mg selon les besoins. Ne pas prendre plus de 200 mg en 24 heures.

Indications et utilisation dans l’UE :

RAYVOW est indiqué pour le traitement aigu de la phase céphalique des crises de migraine, avec ou sans aura, chez l’adulte.

Posologie et mode d’administration :

Posologie : en général, la dose initiale recommandée chez l’adulte est de 100 mg de lasmiditan pour le traitement aigu des crises de migraine. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 200 mg pour une plus grande efficacité ou diminuée à 50 mg pour une meilleure tolérance. Si la migraine réapparaît dans les 24 heures suivant une première réponse après la prise de 50 mg ou de 100 mg de lasmiditan, une deuxième dose de la même concentration peut être prise. La seconde dose ne doit pas être prise dans les 2 heures qui suivent la dose initiale. Ne pas prendre plus de 200 mg en 24 heures.

Si un patient ne répond pas à la première dose, il est peu probable qu’une deuxième dose soit bénéfique pour la même crise. Lasmiditan peut être pris avec ou sans nourriture.

Mode d’administration : voie orale.

À propos d’Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé créée pour améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon propose plus de 60 médicaments et produits dans le domaine de la santé féminine, en plus d’une activité de médicaments biosimilaires en pleine croissance et d’une vaste gamme de médicaments établis dans divers domaines thérapeutiques. Les produits existants d’Organon génèrent d’importants flux de trésorerie qui soutiennent les investissements dans l’innovation et les opportunités de croissance future dans les domaines de la santé féminine et des médicaments biosimilaires. Organon recherche en outre des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques visant à commercialiser leurs produits en tirant parti de sa taille et de sa présence sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon a une présence mondiale avec une échelle et une portée géographique significatives, des capacités commerciales de classe mondiale, et environ 10 000 employés dont le siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels et qui peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « potentiel », « peut », « s’attend à », « a l’intention de », « anticipe », « planifie », « croit », « cherche », « estime », « sera » ou d’autres mots de signification similaire. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur le calendrier prévu pour la réalisation de la transaction entre Organon et Eli Lilly and Company, la capacité d’Organon à obtenir les licences requises et à commercialiser Emgality® et RAYVOW™ en Europe dans les délais prévus, ainsi que les avantages attendus de l’accord de commercialisation. Ces déclarations se fondent sur les plans et attentes actuels d’Organon et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que ses plans et attentes, y compris les résultats réels, diffèrent matériellement des déclarations prospectives. Les risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, le calendrier et l’impact de tout examen ou approbation réglementaire requis, tout manquement aux conditions de clôture de la transaction de commercialisation, l’incapacité d’Organon à exécuter pleinement ses plans de commercialisation pour Emgality® et RAYVOW™ et/ou une incapacité à obtenir les licences requises pour commercialiser ces actifs, des problèmes d’efficacité, de sécurité ou d’autres problèmes de qualité concernant les produits commercialisés, y compris des actions de marché telles que des rappels, des retraits ou une baisse des ventes ; les conditions générales du secteur et la concurrence ; l’impact de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé ; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés ou retards de fabrication ; l’instabilité financière des économies internationales et le risque souverain ; les difficultés à développer et à entretenir des relations avec des contreparties commerciales ; la dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets et autres protections pour les produits innovants ; et l’exposition à des litiges, y compris des litiges en matière de brevets, et/ou à des actions réglementaires. Organon ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris le rapport annuel d’Organon sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov).

