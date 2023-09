Son initiative « Promise Access » a permis d'éviter 57 millions de grossesses non désirées, ce qui place l'entreprise à mi-chemin de son objectif : éviter 120 millions de grossesses non désirées d'ici à 2030.

Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale consacrée à la santé des femmes, a été choisie pour figurer sur la liste « Change the World » de Fortune 2023. C’est son leadership dans l'aide apportée aux femmes et aux filles du monde entier pour prendre le contrôle de leur vie reproductive qui lui a valu cette distinction. Organon possède un portefeuille de programmes, de collaborations et d'investissements conçus pour élever les femmes pour les générations à venir grâce à l'éducation en matière de planification familiale et à l'accès aux contraceptifs. La liste annuelle de Fortune reconnaît les entreprises ayant un impact social positif grâce à des activités faisant partie de leur stratégie commerciale centrale.

Près de 50 % des grossesses dans le monde ne sont pas planifiées, entraînant ainsi des risques pour la santé et un manque d’opportunités éducatives et professionnelles pour la mère et l'enfant, des défis pouvant s'étendre sur plusieurs générations.1, 2 Cela est largement causé par un manque d'accès à l'information et aux services contraceptifs, un problème si important que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a qualifié la grossesse non désirée de crise mondiale de la santé publique.2

« Organon a été fondée avec la vision de créer un meilleur quotidien et une meilleure santé pour chaque femme. Faire face aux obstacles à l'éducation sur la contraception et à l'accès à celle-ci dans le monde relève de la responsabilité de l’entreprise », a déclaré Kevin Ali, PDG d'Organon. « Bien que nous soyons vraiment fiers d'être reconnus pour les progrès que nous avons réalisés, notre travail est loin d'être terminé. Avec nos partenaires, nous visons à prévenir 120 millions de grossesses non désirées d'ici 2030, une étape cruciale vers la réalisation de notre vision d'un avenir dans lequel les 4 milliards de femmes et de filles du monde entier sont habilitées à contrôler leur planification familiale. »

Organon étend l'accès au choix contraceptif à l'échelle mondiale grâce à des partenariats intersectoriels qui alimentent des solutions de santé publique, abordent les inégalités et offrent aux femmes davantage d'opportunités pour poursuivre leur éducation et acquérir une certaine indépendance économique. Il s’agit notamment de :

Établissement de « Her Plan is Her Power », une initiative mondiale pluriannuelle de 30 millions de dollars visant à réduire les grossesses non planifiées grâce à la sensibilisation mondiale ainsi qu'à des investissements dans des solutions pilotées par la communauté aux États-Unis, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et dans le monde entier.

une initiative mondiale pluriannuelle de 30 millions de dollars visant à réduire les grossesses non planifiées grâce à la sensibilisation mondiale ainsi qu'à des investissements dans des solutions pilotées par la communauté aux États-Unis, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et dans le monde entier. Promotion de l'initiative « Her Promise Access » , qui consiste à collaborer avec des partenaires pour étendre la disponibilité des contraceptifs aux 73 pays les plus pauvres. Cette initiative a déjà contribué à prévenir 57 millions de grossesses non désirées à ce jour.

, qui consiste à collaborer avec des partenaires pour étendre la disponibilité des contraceptifs aux 73 pays les plus pauvres. Cette initiative a déjà contribué à prévenir 57 millions de grossesses non désirées à ce jour. Établissement d'un nouveau modèle pour faire progresser la santé des femmes grâce au financement durable , un tel modèle est utilisé pour mobiliser des capitaux vers des initiatives qui pourraient autrement ne pas recevoir un soutien adéquat. Des programmes visant à accroître l'accès à l'éducation sur la santé sexuelle et reproductive et aux services sont en cours dans huit pays à différentes phases, notamment au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Panama, ainsi qu'en Thaïlande, au Kenya et en Afrique du Sud.

, un tel modèle est utilisé pour mobiliser des capitaux vers des initiatives qui pourraient autrement ne pas recevoir un soutien adéquat. Des programmes visant à accroître l'accès à l'éducation sur la santé sexuelle et reproductive et aux services sont en cours dans huit pays à différentes phases, notamment au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Panama, ainsi qu'en Thaïlande, au Kenya et en Afrique du Sud. Un programme mondial de subventions, qui aide les femmes et les filles à prendre le contrôle de leur vie reproductive. La première cohorte de bénéficiaires comprend des organisations dans 13 pays, dont la République dominicaine, la Corée du Sud, l'Allemagne et la Thaïlande.

La liste « Change the World » de Fortune est faite par les rédacteurs de Fortune en fonction de leurs propres reportages et analyses. Les candidats sont évalués en fonction de la portée, de la nature et de la durabilité de l'impact de l'entreprise sur des problèmes sociaux spécifiques, du degré d'innovation, de l'impact sur l'entreprise et de l'intégration de l'initiative dans la stratégie globale de l'entreprise.

Pour plus de détails sur la stratégie ESG, les objectifs et les initiatives d'Organon, téléchargez le rapport ESG complet de 2022 à l'adresse https://www.organon.com/about-organon/environmental-social-governance/.

À propos Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé dédiée à l’amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille contenant plus de 60 médicaments et produits pour la santé des femmes. Par ailleurs, Organon élargit son activité de biosimilaires et dispose d’une large franchise de médicaments établis dans toute une gamme de domaines thérapeutiques. Les produits existants d’Organon génèrent des flux de trésorerie solides qui soutiennent les investissements dans l’innovation et les opportunités de croissance futures dans le domaine de la santé des femmes et des biosimilaires. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques désireux de commercialiser leurs produits en tirant parti de l’envergure et de la présence de la Société sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d’une vaste portée géographique et emploie environ 10 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (Private Securities Litigation Reform Act). Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels et qui sont identifiables par l'utilisation de mots tels que « peut », « s'attend à », « a l'intention de », « anticipe », « planifie », « pense », « cherche », « estime », « sera », ou d'autres mots ayant un sens similaire. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations liées aux efforts d'Organon en ce qui concerne l'expansion à l'accès au choix contraceptif. De telles déclarations sont basées sur nos plans et attentes actuels et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos plans et attentes, notamment les résultats réels, diffèrent sensiblement des déclarations prospectives. Organon ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment le rapport annuel d'Organon sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC www.sec.gov).

