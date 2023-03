Organon lance l'initiative mondiale «Her Plan is Her Power» pour réduire les grossesses non désirées là où les besoins et les disparités sont les plus grands

S’inspirant de son précédent engagement en faveur de l’initiative FP2030, la Société va consentir un nouveau financement de 30 millions USD pour soutenir l’action mondiale et les solutions communautaires nécessaires aux 121 millions de femmes et de filles concernées chaque année par une grossesse non désirée

Organon (NYSE: OGN), une société internationale de soins de santé axée sur l’amélioration de la santé des femmes, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle initiative mondiale, «Her Plan is Her Power», pour contribuer à la résolution du problème de santé publique que représentent les grossesses non désirées. Chaque année, on estime que près de 50% des grossesses (environ 121 millions) dans le monde ne sont pas intentionnelles, ce qui entraîne des risques pour la santé et réduit les possibilités d’éducation et d’emploi de la mère et de l’enfant, des conséquences qui peuvent s’étendre sur plusieurs générations.

Les grossesses non désirées sont dues en partie au manque d’accès aux informations et aux services de contraception. À l’échelle mondiale, sur les 257 millions de femmes qui souhaitent éviter une grossesse, près de 67% n’utilisent aucune méthode contraceptive. L’effort pluriannuel d’Organon (2023-2025) s’inspire de la programmation précédente lancée en 2022 via la plateforme ESG «Her Promise» pour résoudre ce problème. Ce nouvel effort comprend un ensemble de programmes, de partenariats et d’investissements visant à soutenir les solutions de santé publique, lutter contre les inégalités et accélérer les progrès pour donner aux femmes le pouvoir de planifier leur avenir.

Dotée de 30 millions USD, l’initiative «Her Plan is Her Power» vise à combler les lacunes et à surmonter et les obstacles afin de réduire les grossesses non désirées et d’autonomiser les femmes et les filles en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR). L’initiative est basée sur les initiatives existantes de la Société et avec ce nouveau financement, elle soutiendra les axes suivants:

Collaboration planifiée à trois volets avec l’UNFPA (l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive), visant à réduire les grossesses non désirées et axée sur l’innovation, l’accès et l’éducation, ainsi que sur le financement et la durabilité. Des projets initiaux sont prévus pour: a) soutenir l’Equalizer Accelerator Fund de l’UNFPA, moyennant la mise en place d’un appel à l’innovation pour autonomiser les jeunes en améliorant l’accès au financement et à la formation et générer des innovations en matière d’informations, de services et de produits de SSR; b) développer une solution numérique de connaissances sur la SSR avec des capacités éthiques d’intelligence artificielle pour fournir des informations et des analyses aux personnels soignants de première ligne dans les milieux à faibles ressources; c) soutenir l’Equity Alliance 2030 pour renforcer les actions visant à normaliser l’égalité des genres dans les sciences et la technologie en mettant l’accent sur la SSR et les solutions axées sur les femmes.

Lancement d’un programme mondial de subventions qui fournira des ressources aux organisations travaillant dans les communautés, pour créer une réponse locale et autonomiser les gens en matière de diminution des grossesses non désirées et de prise de contrôle de leur santé reproductive. La première cohorte de bénéficiaires comprend des organisations de 13 pays, dont la République dominicaine, la Corée du Sud, l’Allemagne et la Thaïlande.

Nouveaux financements et dons de produits pour améliorer l’accès et les résultats liés aux grossesses non désirées dans certaines communautés aux États-Unis. Les premières ONG partenaires prévues comprennent Direct Relief et Power to Decide , et d’autres organisations et communautés basées aux États-Unis seront annoncées plus tard cette année.

«L’autonomisation des femmes moyennant un large accès à la contraception et à l’éducation est un moteur fondamental de l’égalité et permet aux femmes de décider quand – et si – elles veulent fonder une famille, a déclaré Kevin Ali, PDG d’Organon. Organon est fière de lancer l’initiative "Her Plan is Her Power" et de travailler avec d’autres organisations pour mettre nos ressources en commun et cibler les réponses afin d’atteindre le but final: garantir que toutes les femmes et les filles puissent planifier leur avenir.»

Cette annonce intervient à l’occasion de la Journée internationale de la femme et en marge de la 67e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme (CSW) pour sensibiliser et inciter à l’action. En effet, le contexte actuel est complexe et il n’y a jamais eu de moment aussi opportun pour se mobiliser – et agir – avec la CSW.

«L’UNFPA se réjouit de travailler avec Organon pour améliorer la santé et défendre les droits et les choix en matière de sexualité et de reproduction, a déclaré Ian McFarlane, directeur de la division Communication et Partenariats stratégiques de l’UNFPA. Le nombre dramatique de grossesses non désirées comptabilisées chaque année dans le monde – près de la moitié de toutes les grossesses – exige une puissante collaboration public-privé. Nous avons hâte de poursuivre et de renforcer nos efforts pour améliorer la vie des femmes et des filles dans le monde entier.»

Organon s’est donné pour mission de garantir que toutes les femmes et les filles réalisent leur plein potentiel grâce à une meilleure santé. En 2022, dans le cadre de l’initiative FP2030, la Société s’est engagée à prévenir 120 millions de grossesses non désirées dans les pays les moins avancés d’ici 2030. Grâce à son initiative «Her Plan is Her Power», l’entreprise va accélérer davantage encore les avancées vers cet objectif en collaborant avec des organisations mondiales et locales dans les zones géographiques concernées en mettant l’accent sur l’innovation, l’éducation, l’accès et le plaidoyer.

Organon est une société mondiale de soins de santé dédiée à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille contenant plus de 60 médicaments et produits pour la santé des femmes.

Présent dans le monde entier, Organon dispose d'une vaste portée géographique et emploie environ 10 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.organon.com/

