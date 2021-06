Organon : finalise l'acquisition d'Alydia Health, une société de dispositifs médicaux axée sur l'hémorragie de la délivrance

Organon (NYSE : OGN), une société internationale spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition d’Alydia Health, une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur la prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles provoquées par l'hémorragie de la délivrance (HD) ou par des saignements utérins postpartum anormaux.

L'hémorragie de la délivrance est l’une des complications les plus courantes liées à la naissance, exigeant un traitement pharmacologique chez jusqu’à 10 % des mères et conduisant potentiellement à une intervention d'urgence comme l’hystérectomie ou des transfusions sanguines. Dans les cas les plus graves, l’HD peut entraîner le décès de la mère.i Au niveau mondial, 40 510 femmes sont décédées suite à une HD en 2016.ii

« L’acquisition d’Alydia Health par Organon élargit notre portefeuille dans la catégorie des dispositifs médicaux et souligne notre engagement à identifier des options pour les besoins médicaux non satisfaits des femmes. Cette acquisition nous rapproche un peu plus de notre vision d’une vie meilleure et plus saine au quotidien pour chaque femme dans le monde », a déclaré Kevin Ali, directeur général d’Organon.

Le 3 juin 2021, Organon a été lancée en tant que nouvelle entreprise qui s'engage à satisfaire les besoins quotidiens des femmes en matière de santé, en mettant l’accent sur la santé génésique, les problèmes de santé qui touchent les femmes, ainsi que les conditions qui touchent les femmes de manière disproportionnée.

« Alydia Health est ravie de rejoindre une entreprise qui peut contribuer à faire progresser notre vision fondatrice en s’engageant à écouter les femmes, à comprendre leurs besoins en matière de santé et à proposer davantage d’options », a affirmé Rob Binney, directeur général d’Alydia Health.

« Avec notre présence commerciale mondiale dans la santé génésique et notre expérience dans la création d’un accès abordable aux marchés les moins développés au monde, nous rechercherons des moyens pour fournir le système Jada à davantage de femmes à travers le monde », a expliqué Susanne Fiedler, directrice commerciale chez Organon.

Organon a convenu d'acheter Alydia Health en mars 2021. Le versement total a été de 240 millions de dollars (M$), dont 215 M$ payés au comptant (50 M$ payés par Merck, société connue sous le nom de MSD en-dehors des États-Unis et du Canada, lors de la signature en mars 2021, et 165 M$ payés par Organon lors de la clôture) plus 25 M$ de paiements d'étape conditionnels.

À propos d’Alydia Health

Fondée en 2010 avec la vision de rendre les accouchements plus sûrs pour toutes les mères, Alydia Health est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur la prévention de la morbidité et de la mortalité maternelles provoquées par l'hémorragie de la délivrance (HD) ou par des saignements utérins postpartum anormaux – une condition difficile à gérer et un problème croissant aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le dispositif d’Alydia, le système Jada®, est conçu pour encourager une contraction normale de l'utérus afin d’arrêter les saignements excessifs après un accouchement. Alydia a reçu une autorisation 510(k) (autorisation de mise sur le marché) de la FDA pour le système Jada® en août 2020 sur la base des résultats de l’étude pivot PEARLE IDE de la société.

À propos d’Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société internationale de soins de santé issue d'une scission de Merck, société connue sous le nom de MSD à l’extérieur des États-Unis et du Canada, qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Dévouée à la santé des femmes, l'entreprise possède plus de 60 médicaments et produits destinés à tout un éventail de domaines thérapeutiques. La gamme de produits de santé d'Organon, principalement axée sur la santé génésique et comprenant aussi des produits biosimilaires en pleine expansion et un noyau stable de médicaments établis, assure de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans des occasions de croissance future dans la santé des femmes, y compris le développement des affaires. De plus, Organon recherche des possibilités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques cherchant à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, dans l’État du New Jersey, jouit d’une présence mondiale avec une vaste couverture géographique, de capacités commerciales de classe mondiale et emploie environ 9 000 personnes.

Pour plus d'informations, visitez www.organon.com et connectez-vous sur LinkedIn et Instagram et sur HereForHerHealth.com.

Déclarations prospectives d'Organon & Co., Jersey City, N.J., É.-U.

Ce communiqué de presse d'Organon & Co. (la “société”) est susceptible de contenir des “déclarations prospectives” au sens des dispositions libératoires de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les déclarations liées aux objectifs, plans et projections de la société concernant la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que “s’attend à,” “a l’intention de”, “anticipe”, “prévoit”, “pense que”, “cherche à”, “estime”, l’emploi du futur ou de mots ayant un sens similaire. Fondées sur les convictions et attentes actuelles de la direction de la société, ces déclarations sont soumises à d’importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, la conjoncture industrielle générale et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, dont les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; l’impact de la récente pandémie mondiale de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) ; l’impact de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et dans les autres pays ; les tendances mondiales envers la maîtrise des coûts des soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux produits et brevets obtenus par nos concurrents ; les difficultés inhérentes à la mise au point de nouveaux produits, notamment l’obtention des autorisations réglementaires ; la conservation des employés d’Alydia Health et la capacité de la société à réussir l’intégration des activités d’Alydia Health ; les risques inhérents à la réalisation des synergies anticipées et leur calendrier ; la capacité de la société à prédire avec précision les futures conditions de marché ; les difficultés ou retards rencontrés dans la fabrication ; l’instabilité financière des économies internationales et le risque souverain ; la dépendance vis-à-vis de l’efficacité des brevets de la société et des autres protections pour les produits innovants ; ainsi que l’exposition aux litiges, notamment aux litiges liés aux brevets, et/ou aux actions réglementaires.

La société n'est pas tenue de publier des mises à jour des déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC), y compris sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10, disponibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

i Widmer M et al. "Heat-Stable Carbetocin versus Oxytocin to Prevent Hemorrhage after Vaginal Birth." N Engl J Med 2018; 379:743-752.

ii Roser M, Ritchie H. Maternal mortality. Our World in Data. https://ourworldindata.org/maternal-mortality. Publié le 12 novembre 2013. Dernière consultation le 19 août 2020.

