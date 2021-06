Organon : premier jour de cotation dans le rouge à New York

L'action Organon était orientée à la baisse jeudi à Wall Street pour son premier jour de cotation en tant que société indépendante.



Le titre cède actuellement 5,5%, ce qui fait ressortir une valorisation de quelque 8,5 milliards de dollars. Au même moment, l'indice S&P 500 - qu'Organon a rejoint dès aujourd'hui - abandonne 0,5%.



Merck a annoncé ce matin qu'il avait bouclé son processus de scission en deux entités distinctes, Organon prenant officiellement son indépendance en tant que société séparée aujourd'hui.



Cette nouvelle entité cotée regroupe les activités du groupe biopharmaceutique dans la santé de femmes, Merck conservant de son côté les anticancéreux, les vaccins et les médicaments hospitaliers.



Organon - qui est présent dans 58 pays - dispose d'un portefeuille composé de 60 médicaments et d'un effectif de quelque 10.000 salariés.



Le nouvel ensemble devrait générer cette année une croissance comprise entre 1% et 5%, avec un conseil d'administration majoritairement composée de femmes.



Si le groupe s'est spécialisé dans les domaines de la contraception et de la fertilité, il détient également des médicaments biosimilaires en immunologie, en oncologie et en dermatologie.



Cette scission intervient alors que Merck se recentre sur l'oncologie, les vaccins et les médicaments hospitaliers (VIH et antibiothérapie).



