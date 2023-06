Le deuxième rapport annuel met l'accent sur les avancées de l'entreprise orientées vers l'innovation et l'accès pour assurer un avenir plus sain et plus durable aux femmes du monde entier.

Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale de soins de santé orientée vers la santé des femmes, a publié aujourd'hui son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour 2022-2023. Le rapport souligne les progrès réalisés par l'entreprise sur sa plateforme ESG complète Her Promise, en toute conformité avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

« Chez Organon, notre objectif se nourrit de la promesse faite par les quatre milliards de femmes et de filles dans le monde », a déclaré Kevin Ali, CEO d'Organon. « Dans le cadre de sa stratégie ESG, Organon a réalisé avec ses partenaires des progrès mesurables, notamment grâce à l'innovation, afin de répondre aux besoins des femmes en matière de santé et contribuer à réduire le nombre de grossesses non désirées. Je suis fier des progrès accomplis et de l'impact de nos initiatives visant à créer un monde meilleur et plus équitable ».

Organon a poursuivi ses investissements ciblés et à créer des partenariats stratégiques pour faire connaître et élargir l'accès aux solutions de santé et faire progresser l'équité des genres. Le rapport ESG 2022 comprend d'autres faits marquants sur les progrès d'Organon, citons notamment :

La réalisation de huit transactions depuis le lancement d'Organon en 2021 qui ont permis à l'entreprise de faire progresser de manière significative sa vision de l'innovation dans le domaine de la santé des femmes, grâce à de nouveaux actifs et à des investissements dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

Avec nos collaborateurs, nous avons contribué à prévenir environ 57 millions degrossesses non désirées depuis le démarrage du programme Her Promise Access Initiative, ce qui situe l'entreprise à mi-chemin de son objectif, à savoir prévenir environ 120 millions de grossesses non désirées d'ici 2030.

Le lancement de « Her Plan is Her Power », une initiative sur trois ans de 30 millions de dollars qui élargit et accélère les actions de l'entreprise permettant de réduire les grossesses non désirées par le biais d'un groupe de défense mondial et d'investissements dans des solutions communautaires, aux États-Unis, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et dans le monde entier.

La diversité, l'équité et l'inclusion ont progresséau sein de l'entreprise grâce à une représentation accrue des femmes dans les instances dirigeantes et grâce à la réalisation de ses premières études sur l'équité salariale des employés sur les marchés les plus importants couverts par l'entreprise ; l'entreprise a atteint son objectif de diversité des fournisseurs en augmentant de 25 % ses dépenses auprès de fournisseurs diversifiés (notamment les entreprises dirigées par des femmes).

Progrès réalisés pour atteindre les principaux objectifs environnementaux. Il s'agit notamment de réduire globalement la consommation d'énergie, de déchets et d'eau.

« La mission commerciale d'Organon et sa stratégie ESG sont étroitement liées », a déclaré Carrie Cox, présidente du conseil d'administration. « Notre deuxième rapport ESG, qui met en relief la première année complète d'activité de l'entreprise, montre les progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs importants. Nous espérons qu'Organon saura garder cette dynamique à mesure que l'entreprise se développera et continuera à contribuer à l'amélioration de la santé des femmes, de leurs familles et de leurs communautés ».

Pour obtenir des informations plus détaillées sur la stratégie, les objectifs et les initiatives ESG d'Organon, veuillez télécharger le rapport ESG 2022 complet à l'adresse suivante https://www.organon.com/about-organon/environmental-social-governance/.

