Organon : veut lancer un débat mondial autour de la grossesse non planifiée

Suivant son objectif de créer un quotidien meilleur et plus sain pour chaque femme, Organon diffuse une vidéo d'intérêt public pour réduire la stigmatisation autour de cette question de santé publique mondiale

Organon (NYSE: OGN), une société internationale spécialisée dans la santé des femmes, diffuse un message d'intérêt public visant à sensibiliser l'opinion et à lancer un dialogue planétaire à propos des taux effroyables de grossesse non planifiée à l'échelle mondiale.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210921005874/fr/

Les grossesses non planifiées concernent environ 121 millions de femmes chaque année dans le monde.1 Une étude de 2019 indique qu'au niveau mondial, plus d'un milliard de femmes ont besoin de planning familial, mais pour 270 millions d'entre elles, le besoin de méthodes modernes de planning familial n'est pas satisfait.2** Une grossesse non planifiée peut toucher n'importe quelle femme, indépendamment de son statut social ou économique.

"Bien que d'importants progrès ont été observés dans le domaine de la santé reproductive, les taux de grossesse non planifiée dans le monde restent élevés", déclare Dr Sandy Milligan, M.D., J.D., responsable de la R&D chez Organon. "Le moment est parfait, en amont de la journée mondiale de la contraception, pour sensibiliser à l'autonomisation des femmes grâce à l'éducation, l'information, l'empathie et la conversation afin de réduire les grossesses non planifiées."

Organon invite les femmes, les familles, les professionnels de santé et les décideurs politiques à consulter https://hereforherhealth.com/unplanned/ pour partager leurs points de vue sur la manière de réduire les taux de grossesses non planifiées, et pour se joindre à nous pour instaurer le dialogue ensemble.

"Plus que jamais auparavant, il est crucial de se concentrer sur le bien-être reproductif de chacun", déclare Dr Raegan McDonald-Mosley, MD, PDG de Power to Decide. "À l'occasion de la journée mondiale de la contraception, nous avons une opportunité unique de souligner l'importance de s'assurer que chaque femme - indépendamment de son identité, sa localisation ou sa situation économique - ait l'opportunité de décider si, quand et dans quelles circonstances elle veut tomber enceinte ou avoir un enfant."

Le message d'intérêt public sera diffusé sur les chaînes de télévision et les radios locales dans tous les États-Unis, sur les réseaux sociaux par le biais de canaux et partenaires internationaux, et disponible à l'adresse https://hereforherhealth.com/unplanned/, où les visiteurs sont invités à partager leurs points de vue sur la façon de réduire les grossesses non planifiées.

À propos Organon

Organon est une société internationale de soins de santé dérivée de Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, et dédiée à l'amélioration de la santé de la femme tout au long de sa vie. Là pour sa santé, la société possède un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans toute une série de domaines thérapeutiques. Stimulés par un portefeuille axé sur la santé reproductive allié à des activités en pleine expansion sur les biosimilaires et à une franchise stable de médicaments historiques, les produits d'Organon génèrent de robustes flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans les futures opportunités de croissance en matière de santé féminine, y compris en termes de développement commercial, comme avec l'acquisition récente d'Alydia Health, une société de dispositifs médicaux spécialisée dans l'hémorragie postpartum. Organon s'intéresse par ailleurs à de possibles collaborations avec des entreprises biopharmaceutiques novatrices cherchant à commercialiser leurs produits en tirant profit de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon est caractérisée par une présence internationale d'envergure et étendue géographiquement, des capacités commerciales de classe mondiale, près de 9 000 employés et un siège social situé à Jersey City dans le New Jersey.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.organon.com/ et rejoignez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs d'Organon

À l'exclusion des informations historiques, le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens de la règle refuge (safe harbor) du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives aux attentes de la direction quant aux perspectives d'Organon. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que "vise à", "potentiel", "s'attend à", "projette de", "anticipe", "planifie", "pense", "cherche à", "estime", les conjugaisons au futur et autres termes similaires. Ces déclarations sont basées sur les idées et attentes actuelles de la direction d'Organon et sont sujettes à des incertitudes et risques importants. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou que les risques et incertitudes se matérialisaient, les résultats réels de la société pourraient se révéler sensiblement différents de ceux dont font état les énoncés prospectifs.

Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la concurrence et le contexte général qui caractérisent le secteur; les facteurs économiques généraux, dont les fluctuations des taux d'intérêt et de change; l'impact de la pandémie de COVID-19 et l'émergence de variants; l'impact des réglementations applicables à l'industrie pharmaceutique et de la législation liée aux soins de santé aux États-Unis et à l'international; les progrès technologiques et les nouveaux produits et brevets de la concurrence; les difficultés inhérentes au développement de nouveaux produits, dont l'obtention d'autorisations réglementaires; la capacité d'Organon à prédire avec précision ses résultats financiers et sa performance futurs; la capacité d'Organon à anticiper avec précision les futures conditions du marché; les difficultés ou retards de production; l'instabilité financière des économies internationales et le risque souverain; la dépendance d'Organon vis-à-vis de l'efficacité des brevets et autres mécanismes de protection des produits novateurs; et l'exposition aux litiges, y compris aux litiges relatifs aux brevets, et/ou aux actions de nature réglementaire.

Organon rejette toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. D'autres facteurs pouvant engendrer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs sont énumérés dans les documents déposés par Organon auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières ("SEC"), y compris sa déclaration d'enregistrement sur formulaire 10, disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov).

