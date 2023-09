ORIC Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique dont l'objectif est d'améliorer la vie des patients en surmontant la résistance dans le cancer. La société se concentre sur le développement d'un pipeline diversifié de thérapies conçues pour contrer les mécanismes de résistance dans le cancer en tirant parti de son expérience dans trois domaines spécifiques : les cancers hormono-dépendants, l'oncologie de précision et les dépendances tumorales clés. Ses produits candidats comprennent ORIC-101, ORIC-533, ORIC-944 et ORIC-114. ORIC-101 est un petit antagoniste moléculaire puissant et sélectif du récepteur glucocorticoïde (GR), qui a été associé à la résistance à de multiples classes de traitements anticancéreux dans une variété de tumeurs solides. Le deuxième produit candidat de la société, ORIC-533, est un petit inhibiteur moléculaire, biodisponible par voie orale, de CD73, un nœud clé de la voie de l'adénosine dans la résistance aux régimes de traitement basés sur la chimiothérapie et l'immunothérapie. Son ORIC-944, est en cours de développement pour le cancer de la prostate et le cancer du sein.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale