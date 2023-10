ORIC Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique dont l'objectif est d'améliorer la vie des patients en surmontant la résistance au cancer. La société développe un portefeuille de thérapies au stade clinique et au stade de la découverte, conçues pour contrer les mécanismes de résistance dans le cancer en tirant parti de son expertise dans trois domaines spécifiques : les cancers hormono-dépendants, l'oncologie de précision et les dépendances tumorales clés. Ses produits candidats au stade clinique comprennent ORIC-533, une petite molécule biodisponible par voie orale qui inhibe CD73, un nœud clé de la voie de l'adénosine dont on pense qu'il joue un rôle central dans la résistance aux traitements de chimiothérapie et d'immunothérapie ; ORIC-114, un inhibiteur irréversible à pénétration cérébrale, biodisponible par voie orale, conçu pour cibler sélectivement le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) avec une puissance élevée pour les mutations d'insertion de l'exon 20, et ORIC-944, un inhibiteur allostérique du complexe répressif de polycomb 2 (PRC2).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale