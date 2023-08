Orient Cement Limited est une entreprise de ciment basée en Inde. Elle se consacre principalement à la fabrication et à la vente de ciment. Ses installations de production sont situées à Devapur dans le Telangana, à Chittapur dans le Karnataka et à Jalgaon dans le Maharashtra. La gamme de produits de la société comprend le ciment portland pouzzolane (PPC) et le ciment portland ordinaire (OPC), commercialisés sous les marques Birla.A1-Birla.A1 Premium Cement et Birla.A1 StrongCrete. Ses projets comprennent Asian Cinema Mall, Sujana Mall Hyd, Birsi Airport, Mahindra Life Space, Tata Capitol, Godrej, Vastu Nagar, Municipal Corporation, Hotel Express Inn Nashik, Koso India Pvt. Ltd, Parksyde Residence, Apollo Hopital, Samrat Vrindavan, Karmaa Galaxy, Sports Stadium, Signature Residential, Hari Vara Residential, Nakshatra Township, Amar Builder, Abis, India Bull Power Plant, NTPC Power Plant, Rattan India Power Plant, Nagpur Highway, Nagpur Amravati Highway, Gurudwara, Sripada Dam, Nagar Nigam Project et Vill-Dondilohara.

Secteur Matériaux de construction