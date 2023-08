Orient Electric Limited est un fournisseur de produits électriques de consommation basé en Inde. La société s'occupe principalement de la fabrication, de l'achat et de la vente de biens de consommation électriques, de produits d'éclairage et d'appareillage électrique. La société possède des usines de fabrication à Faridabad, Noida et Kolkata. La société opère à travers deux segments : Les biens de consommation durables et l'éclairage et l'appareillage électrique. Le segment des biens de consommation durables électriques comprend la fabrication/l'achat et la vente de ventilateurs électriques - de plafond, portables et à circulation d'air, ainsi que leurs composants et accessoires, et d'appareils - réfrigérateurs, geysers et appareils ménagers. Le secteur de l'éclairage et de l'appareillage électrique comprend la fabrication/l'achat et la vente d'éclairages et de luminaires, y compris les diodes électroluminescentes (LED), les lampadaires, et l'appareillage électrique, y compris les interrupteurs et les disjoncteurs miniatures (MCB).