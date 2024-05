Orient Electric Limited est une entreprise indienne spécialisée dans les solutions électriques liées au style de vie. La société est principalement engagée dans la fabrication/l'achat et la vente de biens de consommation durables, de produits d'éclairage et d'appareillage électrique. La société opère à travers deux segments : Les biens de consommation durables et l'éclairage et l'appareillage de commutation. Le segment des biens de consommation durables électriques comprend la fabrication/l'achat et la vente de ventilateurs électriques de plafond, portables et à flux d'air, ainsi que leurs composants et accessoires, et d'appareils - refroidisseurs, geysers et appareils ménagers. Le secteur de l'éclairage et de l'appareillage électrique comprend la fabrication/l'achat et la vente de lampes et de luminaires, y compris les diodes électroluminescentes (DEL), les lampadaires et les appareillages électriques, y compris les interrupteurs et les disjoncteurs miniatures (MCB). Ses produits électroménagers comprennent des refroidisseurs d'air, des chauffe-eau, des radiateurs, des fers à repasser, des fers à repasser à vapeur, des presse-agrumes, des mixeurs, des mixeurs et bien d'autres encore. La société dispose d'installations de production à Faridabad, Noida et Kolkata.