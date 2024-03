Orient Press Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des activités de fabrication d'impression d'articles de papeterie pour les marchés financiers, d'impression commerciale, comme les manuels, les cahiers, les rapports annuels et l'impression de sécurité, et autres, dans le segment de l'impression ; toutes sortes de matériaux d'emballage, comme le matériau d'emballage flexible en film laminé multicouche dans le segment de l'emballage flexible et les mono-cartons en carton, les cartons linéaires, les cartons d'affichage, les boîtes rigides et les boîtes extérieures en carton ondulé et autres dans le segment de l'emballage en carton. Ses produits comprennent l'impression commerciale et de sécurité, l'emballage flexible, les cartons imprimés et les boîtes rigides. Les opérations d'impression commerciale et de sécurité sont réalisées dans ses unités de Mumbai, Tarapur et Silvasa. Son usine de fabrication d'emballages souples est située à Tarapur, près de Mumbai. La clientèle de l'entreprise comprend des grands noms de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique, ainsi que des industries de l'ingénierie, des biens de consommation à rotation rapide, des boissons alcoolisées et des produits agrochimiques.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier