Orient Telecoms PLC est une société basée à Singapour, qui fournit des prestataires de services gérés au niveau régional. La société offre un service géré mais contribue également par son expertise technique, ses conseils et ses services de consultation à assurer des relations d'affaires toujours plus importantes. Les produits de la société comprennent Metro E, Dedicated Internet Access (DIA), Plus, iPlus et ORBIT1000. Sa technologie Ethernet fonctionne à la couche 2 du modèle d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI), essentielle pour créer des connexions point à point ou point à multipoint à l'aide de commutateurs Metro Ethernet spécialement certifiés par le Metro Ethernet Forum (MEF) plutôt que d'utiliser des appareils du commerce. DIA est conçu pour les entreprises et s'appuie sur des accords de niveau de service exécutoires. PLUS est conçu pour les entreprises ayant deux ou plusieurs bureaux, subdivisions ou succursales situés dans plus d'une localité. iPLUS permet à l'utilisateur de se connecter aux ressources en ligne souhaitées en toute sécurité et dans les plus brefs délais.

Secteur Services et conseils en informatique