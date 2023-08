Oriental Aromatics Limited est un fabricant indien de divers produits chimiques aromatiques, de camphre, de parfums et d'arômes. La société est un fabricant de divers produits chimiques aromatiques spécialisés, et de camphre, avec une gamme de produits comprenant du camphre synthétique, des terpinéols, des huiles de pin, de l'astromusque et plusieurs autres produits chimiques aromatiques spécialisés. Ses produits sont utilisés dans diverses industries telles que les cosmétiques, les savons, les produits pharmaceutiques et autres. Ses parfums conçus sur mesure sont utilisés dans les parfums, les bâtonnets d'encens, les bougies et divers produits de grande consommation (FMCG), tels que les savons, les shampooings, les huiles capillaires et les détergents, entre autres. Elle fournit également des arômes pour les crèmes glacées, les pâtisseries, les confiseries, les boissons, les chewing-gums et les chocolats, entre autres. Elle fournit des solutions pour l'industrie des arômes et des parfums. La société possède trois sites de production à Ambernath, Maharashtra, Bareilly, Uttarpradesh et Vadodara, Gujarat.

Secteur Chimie de spécialité