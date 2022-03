Joe Biden rencontre en Pologne des responsables politiques ukrainiens

VARSOVIE (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu samedi à Varsovie avec des responsables du gouvernement ukrainien dans le cadre d'une visite en Pologne destinée à montrer le soutien des Etats-Unis au flanc oriental de l'Otan après l'invasion russe en Ukraine.

Le chef de la Maison blanche, accompagné du secrétaire d'Etat Anthony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a participé à une réunion avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kouleba et celui de la Défense Oleksi Reznikov.

Les Etats-Unis ont fait part de leur "engagement indéfectible vis-à-vis de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Ned Price.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, pour sa part, a déclaré à la presse que Kyiv avait reçu des engagements supplémentaires des Etats-Unis en matière de sécurité et de défense.

"Le président Biden a déclaré que ce qui se passe en Ukraine changerait l'histoire du 21e siècle, et nous travaillerons ensemble pour faire en sorte que ce changement soit en notre faveur, en faveur de l'Ukraine, en faveur du monde démocratique", a-t-il ajouté par la suite, dans un entretien accordé à la télévision nationale ukrainienne.

L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan et les Etats-Unis redoutent de se voir entraîner dans une confrontation directe avec la Russie.

Washington s'est cependant engagé à défendre chaque centimètre carré du territoire des pays de l'Otan alors que la guerre en Ukraine, présentée par la Russie comme une "opération spéciale", est à la frontière de certains des Etats membres de cette alliance.

Un discours, présenté comme important par les équipes de Joe Biden, doit être prononcé par le président américain dans la journée.

Selon la Maison blanche, Joe Biden "soulignera les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien, dira que la Russie est responsable de sa guerre brutale et défendra un avenir ancré dans les principes démocratiques".

Après trois jours de réunions d'urgence avec les alliés du G7, du Conseil européen et de l'Otan, ainsi qu'une visite aux soldats américains déployés en Pologne, Joe Biden a également rencontré samedi le président polonais Andrzej Duda.

La Pologne souhaite voir encore davantage de troupes américaines déployées sur son sol.

(Reportage Jarrett Renshaw et Humeyra Pamuk à Varsovie et Trevor Hunnicutt à Washington, avec Natalia Zinets à Lviv, en Ukraine, Nandita Bose à Washington, Justyna Pawlak et Joanna Plucinska à Varsovie et Kanishka Singh à Bangalore, rédigé par Trevor Hunnicutt; version française Claude Chendjou)

par Jarrett Renshaw et Joanna Plucinska