Origen Resources Inc. est une société d'exploration minière dynamique basée au Canada. La société se concentre sur la création de projets et la monétisation de ses actifs dans des juridictions favorables à l'exploitation minière. Les projets de la société comprennent le projet Los Sapitos Lithium, le projet LGM, le projet Wishbone, la propriété Arlington, la propriété Bonanza Mountain, le projet Broken Handle et la propriété Silver Dollar. La société détient une participation de 100 % dans le projet Los Sapitos Lithium en Argentine. Le projet LGM comprend 42 concessions minières contiguës totalisant 26 771 hectares (ha). La propriété Arlington, détenue à 100 %, est située à environ 17 kilomètres (km) au nord de Beaverdell et à 67 km au sud de Kelowna, dans le district d'Arrow Boundary, dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. La propriété se compose de trois titres miniers couvrant 1 571 hectares. La propriété Bonanza Mountain se compose d'environ trois titres miniers totalisant 1604 ha. Les projets Wishbone se trouvent dans le Triangle d'Or de la Colombie-Britannique, riche en minerais.

