Origin Energy Limited est une société énergétique intégrée basée en Australie. L'activité principale de la société est l'exploitation d'entreprises énergétiques, notamment l'exploration et la production de gaz naturel, la production d'électricité, la vente en gros et au détail d'électricité et de gaz, et la vente de gaz naturel liquéfié. La société opère dans trois secteurs : Les marchés de l'énergie, la part d'Octopus Energy, le gaz intégré et le siège social. Le secteur des marchés de l'énergie se consacre à la vente au détail et en gros d'énergie, à la production d'électricité et aux activités liées au gaz de pétrole liquéfié (GPL), principalement en Australie. La part d'Octopus Energy comprend l'investissement de la société dans Octopus Energy Holdings. Le segment Integrated Gas se concentre sur l'investissement dans Australia Pacific LNG (APLNG), les intérêts d'exploration dans les bassins de Cooper-Eromanga, Canning et Browse, et la participation dans Hunter Valley Hydrogen Hub sur l'île de Kooragang. Le segment Corporate fournit diverses activités de développement commercial et de soutien.

Indices liés S&P/ASX 200