Origin Materials, Inc. est une société spécialisée dans les matériaux à bilan carbone négatif. La société a développé une plateforme permettant de transformer le carbone présent dans la biomasse non alimentaire en matériaux utiles, tout en capturant le carbone au cours du processus. La plateforme technologique de la société, qui transforme les résidus de bois durables en matériaux à bilan carbone négatif. La société permet la transition vers des matériaux durables en remplaçant les matériaux à base de pétrole par des matériaux décarbonisés dans une gamme de produits, tels que les emballages de produits alimentaires et de boissons, les vêtements, les textiles, les plastiques, les pièces automobiles, les moquettes, les pneus, les adhésifs, les amendements du sol et plus encore. La technologie de la société convertit les matières premières durables, telles que le bois récolté de manière durable, les déchets agricoles, les déchets de bois et le carton ondulé, en matériaux et produits fabriqués à partir de matières premières fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel.

Secteur Produits chimiques de base