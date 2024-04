Origin Materials, Inc. est une entreprise spécialisée dans les matériaux à bilan carbone négatif. La société est spécialisée dans une technologie qui a le potentiel de remplacer les matériaux à base de pétrole par des matériaux décarbonés dans une gamme de produits finis, y compris les emballages pour aliments et boissons, les vêtements, les textiles, les plastiques, les pièces automobiles, les moquettes, les pneus, les adhésifs, les amendements de sol et les carburants. Elle a également mis au point d'autres produits susceptibles d'améliorer la durabilité, tels que ses bouchons circulaires en polyéthylène téréphtalate (PET) à 100 %, qui permettent de recycler entièrement les contenants en PET et de réduire les déchets grâce à leur légèreté, tout en offrant des performances telles que des propriétés de barrière à l'oxygène et au dioxyde de carbone (CO2) accrues, susceptibles d'augmenter la durée de conservation des produits. L'entreprise a mis au point une technologie de conversion de la biomasse, ou carbone végétal, en produits chimiques polyvalents, le chlorométhylfurfural (CMF) et le carbone hydrothermal (HTC), ainsi que d'autres huiles et produits d'extraction et d'autres coproduits.

Secteur Produits chimiques de base