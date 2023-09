(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Tan Delta Systems PLC - fabricant de capteurs de surveillance d'équipements et d'analyse de données basé à Sheffield, en Angleterre - annonce une augmentation de 54% de son chiffre d'affaires pour les six mois allant jusqu'au 30 juin, à 0,96 million de livres sterling, contre 0,62 million de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt s'est élevée à 298 000 GBP, contre un bénéfice avant impôt de 21 000 GBP. La perte de base et diluée par action a été de 0,01 GBP, contre zéro l'année dernière. Le chiffre d'affaires de Says est principalement dû à un petit nombre de clients potentiels qui ont commencé la mise en œuvre après leur période d'évaluation, et à un certain nombre de petites ventes à de nouveaux clients qui commencent leurs évaluations. Au second semestre, la société s'attend à ce que davantage de clients entrent et commencent la mise en œuvre sur leurs parcs d'équipement, ainsi qu'à une contribution de nos produits SENSE-2 et MOT disponibles sur étagère.

Oriole Resources PLC - Société d'exploration aurifère basée à Londres, axée sur un projet d'exploration à un stade précoce au Cameroun et sur le projet aurifère Senala au Sénégal - déclare un revenu nul au cours des six mois se terminant le 30 juin, inchangé par rapport à l'année précédente. Les frais d'administration sont passés de 583 000 GBP à 523 000 GBP, mais la perte avant impôt s'est creusée, passant de 392 000 GBP à 863 000 GBP. Cette évolution reflète une perte de change défavorable, sans effet sur la trésorerie, sur les actifs étrangers. La perte de base par action s'est élevée à 0,03 GBP, contre zéro l'année précédente.

CAP-XX Ltd - fabricant de supercondensateurs et de systèmes de gestion de l'énergie basé à Sydney - déclare un chiffre d'affaires de 3,6 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 5,6 millions de dollars australiens de l'exercice précédent. La perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 5,6 millions de GBP, contre 4,9 millions de GBP l'année précédente, et la perte de base par action s'est élevée à 1,1 cent, contre 1,0 cent. Poursuite de l'action en contrefaçon de brevet contre Maxwell Technologies et d'autres parties. Les dépenses d'exploitation ont été affectées par 1,5 million de dollars australiens de frais juridiques associés, en baisse de 1,0 million de dollars australiens par rapport à l'année précédente.

Fusion Antibodies PLC - organisme de recherche sous contrat basé à Belfast, qui fournit des services de découverte, de conception et d'optimisation d'anticorps thérapeutiques au marché des soins de santé - indique que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a chuté de 40 %, passant de 4,8 millions de livres sterling l'année précédente à 2,9 millions de livres sterling, tandis que la perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,3 million de livres sterling à 2,9 millions de livres sterling. La perte de base par action s'est élevée à 10,0 pence, contre 4,6 pence. La société explique que cette année a été difficile et très exigeante sur le plan commercial. L'année a vu un ralentissement des conditions de marché et des investissements dans les pipelines thérapeutiques en phase de démarrage des clients Le financement par capital-risque, qui est généralement la principale source d'investissement pour les biotechnologies en phase de démarrage, est tombé à son niveau le plus bas depuis 2019. Dit : "Bien qu'il subsiste une grande incertitude quant au calendrier et à la mise en œuvre des futurs contrats remportés en raison de la réduction des investissements dans le secteur biotechnologique au sens large, nous prévoyons une reprise progressive des activités à court et à moyen terme, tant en ce qui concerne les services existants que les nouveaux services qui seront mis en place."

Kendrick Resources PLC - société d'exploration et de développement minier basée à Londres et axée sur la Scandinavie - déclare un revenu nul au cours des six mois précédant le 30 juin, contre 10 872 GBP l'année précédente. La perte avant impôt est passée de 184 700 GBP à 244 534 GBP, tandis que la perte de base par action s'est élevée à 0,10 pence, contre 0,24 pence. L'examen des projets de la société permet d'affirmer que "nos actifs en Europe du Nord sont bien situés et présentent un potentiel important dans le domaine émergent de la production et du stockage d'énergie". La société reste persuadée d'avoir réuni un portefeuille de projets enviable et espère faire avancer tous les projets au cours du second semestre de l'année et offrir aux actionnaires des perspectives de valeur accrue au cours de l'année prochaine.

