Oriole Resources PLC est une société d'exploration et de développement basée au Royaume-Uni. La société se concentre principalement sur l'or et les métaux de base de grande valeur. Ses principales opérations d'exploration sont situées en Turquie, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Ses projets comprennent Central License Package (CLP), Bibemi, Wapouze et Senala. Le CLP est un ensemble de terrains à l'échelle du district dans le centre du Cameroun, situé à l'ouest de la capitale régionale, Ngaoundere, et couvrant environ 4 091 kilomètres carrés (km2). Il comprend les permis de l'Est du CLP (Tenekou, Niambaram, Pokor, Ndom et Mbe), les permis de l'Ouest du CLP (Mana, Dogon et Sanga) et le permis de Gamboukou. Bibemi est un projet d'exploration aurifère précoce qui couvre des ceintures de roches vertes panafricaines du Néoprotérozoïque très prometteuses dans le nord-est du Cameroun. Wapouze est un projet d'exploration aurifère en phase initiale, couvrant des ceintures de roches vertes panafricaines néoprotérozoïques très prometteuses dans le nord-est du Cameroun et situé à 20 km au nord de Bibemi.

Secteur Or