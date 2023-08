Orion Energy Systems, Inc. fournit des systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED), des solutions de contrôle sans fil compatibles avec l'Internet des objets (IoT), des solutions d'infrastructure de recharge de véhicules électriques (EV) commerciales et industrielles et des services de maintenance. Les segments de la société comprennent la division Orion Services Group (OSG), la division Orion Distribution Services (ODS), la division Orion U.S. Markets (USM) et la division Orion Electric Vehicle Charging (EV Division). La division ODS se concentre sur la vente de produits d'éclairage par l'intermédiaire d'agences de représentation de fabricants et d'un réseau nord-américain de distributeurs et d'entrepreneurs en électricité. Le segment USM vend des systèmes d'éclairage commercial et des systèmes de gestion de l'énergie au marché de gros des entrepreneurs. Les clients d'USM comprennent des ESCO et des entrepreneurs. La division EV offre une expertise en matière de recharge des véhicules électriques et fournit des solutions d'installation clé en main pour les véhicules électriques avec un soutien continu à tous les secteurs commerciaux.

Secteur Fournitures de construction et installation