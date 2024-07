Orion Oyj est le 1er groupe pharmaceutique finlandais. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - médicaments génériques, OTC et biosimilaires (43,4%) ; - produits pharmaceutiques de prescription brevetés (41,7%) : destinés notamment au traitement des dysfonctionnements du système nerveux, des maladies cardiovasculaires, des troubles hormonaux et urologiques ; - produits animaliers (8,7%) ; - ingrédients pharmaceutiques et services de sous-traitance (6,2%). Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (86,9%) et royalties (10,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (28%), Scandinavie (12%), Europe (30,8%), Amérique du Nord (14,7%) et autres (14,5%).

Secteur Produits pharmaceutiques