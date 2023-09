Orion Engineered Carbons S.A. est un producteur de noir de carbone. La société opère à travers deux segments : Specialty Carbon Black et Rubber Carbon Black. Le segment Specialty Carbon Black est engagé dans la production de noir de carbone de spécialité. Le segment Rubber Carbon Black est engagé dans la production de noir de carbone de caoutchouc. Au 31 décembre 2016, elle exploitait une activité diversifiée de noir de carbone avec plus de 280 grades de noir de carbone de spécialité et environ 80 grades de noir de carbone de caoutchouc. Le noir de carbone est utilisé comme pigment et comme additif de performance dans les revêtements, les polymères, l'impression et les applications spéciales (noir de carbone de spécialité), et dans le renforcement du caoutchouc dans les pneus et les articles mécaniques en caoutchouc (noir de carbone de caoutchouc). Au 31 décembre 2016, elle exploitait une plateforme mondiale de 13 sites de production en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique du Sud et trois sociétés de vente, ainsi qu'une usine de production en copropriété en Allemagne.

Secteur Chimie de spécialité