Orior AG est une société basée en Suisse qui propose des plats cuisinés pour le commerce de détail et la restauration. La société opère dans trois segments : ORIOR Refinement, qui fabrique des produits traditionnels tels que la viande des Grisons, le jambon cru et cuit, le salami et le Mostbrockli, qui sont vendus dans les secteurs du commerce de détail alimentaire, de la restauration et des services alimentaires ; ORIOR Convenience, qui se concentre sur les produits frais de commodité, tels que les plats cuisinés, les pâtés et terrines, les pâtes fraîches, les produits végétariens et les produits de volaille et de viande prêts à cuire, ainsi que les fruits de mer, ORIOR Corporate, Exportation et Logistique, qui est responsable de la distribution à petite échelle de produits frais et réfrigérés dans toute la Suisse, ainsi que de l'exportation et de la commercialisation des produits de la société sous leurs marques respectives, principalement dans les pays voisins appartenant à l'Union européenne.

